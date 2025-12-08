Гръцките фермери към кабинета: Или решавате проблемите, или блокираме страната

асте напрежението сред гръцките фермери, които излязоха на протести и блокират пътища. Те поставиха ултиматум към правителството: или решавате всичките ни проблеми, или блокираме цялата страна. Това заявиха от Националния съюз на гръцките земеделци и животновъди.

На остров Крит полицията използва сълзотворен газ, за да предотврати опитите на протестиращите да блокират летището.

Младото поколение фермери - основната сила зад протестите тази година, заявява от всички региони, че няма да приеме никакви компромиси.

Колона от стотици трактори се придвижва към пристанището в Патра. Магистралата вече е блокирана, а местните земеделци са категорични, че ще прекъснат и достъпа до пристанището.

Подготвя се и блокада на порта в Солун от животновъдите от Халкидики.

Фермерите от Лариса предупреждават, че следобед ще затворят и обходните маршрути.

Общо блокадите в страната са на 54 места, като те продължават да се отварят и затварят в различни часове.

На граничните пунктове днес има още повече трактори, но протестиращите не съобщават кога ще затварят движението.

Правителството предлага фермерите да освободят пътищата, за да започнат преговори.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис ги призова да намалят блокадите си по пътищата на страната и потвърди, че до края на декември ще бъдат извършени значими плащания и ще бъде предоставена допълнителна подкрепа за земеделците