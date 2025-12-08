Сините кучета на Чернобил: Ето защо всъщност козината на някои е с този цвят

Може да има изненадваща причина за мистериозните сини кучета, които наскоро бяха забелязани да бродят в Чернобилската забранена зона в Украйна.

Снимки, направени по-рано тази година, показваха няколко кучета с ярко синя козина, които се разхождаха из района на ядрения инцидент от 1986 г. Това породи широко разпространени спекулации онлайн, включително теории за излагане на радиация и мутации, съобщава Fox News, цитирана от вести.бг.

Въпреки това научен съветник на организацията, която се грижи за бездомните кучета, заяви, че тези идеи "не могат да бъдат по-далеч от истината".

"Синята боя най-вероятно е дошла от обърнато мобилно тоалетно помещение, в което кучетата са се търкали, както кучетата обикновено правят", каза Тимъти Моусо от Университета на Южна Каролина пред Facebook страницата Dogs of Chernobyl.

Моусо отбеляза, че това поведение е подобно на начина, по който някои кучета се привличат от котешки тоалетни.

"Синята окраска е просто знак за нехигиеничното поведение на кучето! Както знае всеки собственик на куче, повечето кучета ще ядат почти всичко, включително и изпражнения", добави той.

Въпреки спекулациите в социалните мрежи, синята козина на кучетата "не отразява никаква мутация или еволюционна адаптация към радиацията", допълни Моусо.

Програмата Dogs of Chernobyl, която се грижи за приблизително 700 кучета в Чернобилската забранена зона и е свързана с неправителствената организация Clean Futures Fund (CFF), първо сподели изображенията на кучетата със син оттенък през октомври.

В онзи момент групата не успя да улови животните, за да установи източника на необичайната им окраска.

"Ние сме на място, за да улавяме кучета за стерилизация, и се натъкнахме на три кучета, които бяха напълно сини", публикуваха от Dogs of Chernobyl в Instagram. "Не сме сигурни точно какво се случва… Опитваме се да ги хванем, за да разберем какво се случва."

Много кучета бяха изоставени след експлозията в Чернобилската ядрена електроцентрала, когато повече от 120 000 евакуирани бяха принудени да напуснат незабавно района.

"Евакуираните не бяха разрешени да вземат нищо, което не могат да носят, а домашните им любимци трябваше да бъдат оставени", отбелязва CFF. "Казано им беше, че ще се върнат след три дни, но никога не им беше разрешено да се върнат. Техните домашни любимци станаха изоставени."

Тимъти Моусо не е отговорил веднага на запитването на Fox News Digital за коментар.