СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС

СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС

Фейсбук  Иван Портних
Софийският градски съд прекрати и изпрати на ВКС делото, образувано по внесен от Европейската прокуратура обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних.

В разпореждането си съдията-докладчик излага доводи за наличие на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд. Единият е, че повдигнатите обвинения са за деяния преди 20.11.2017 г., когато влиза в сила регламент очертаващ началото на времевия период на компетентността на Европрокуратурата, предаде NOVA.

Освен това по-голямата част от свидетелите по делото, както и самите подсъдими, са с адреси във Варна.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

