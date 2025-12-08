Обявиха номинациите за „Златен глобус“ 2026
Време е за номинациите за „Златен глобус“ 2026. В понеделник (8 декември) Марлон Уейънс и звездата от „Матлок“ Скай П. Маршал обявяват номинираните за 83-тата годишна награда „Златен глобус“, като подчертават най-добрите филми и телевизионни предавания на годината.
Освен това, тази година има нова категория: Най-добър подкаст.
Комикът Ники Глейзър ще се завърне, за да бъде водещ на церемонията по награждаването на живо на 11 януари (неделя), от 20:00 ч. източно време по телевизионната мрежа CBS и ще се излъчва по Paramount+ в САЩ.
Най-добър филм, мюзикъл или комедия:
„Blue Moon”
„Bugonia”
„Marty Supreme”
„No Other Choice”
„Nouvelle Vague”
„One Battle After Another”
Най-добър филм, драма:
„Frankenstein”
„Hamnet”
„It Was Just an Accident”
“The Secret Agent”
„Sentimental Value”
„Sinners”
Най-добър телевизионен минисериал:
„Adolescence”
„All Her Fault”
„The Beast in Me”
„Black Mirror”
„Dying for Sex”
„The Girlfriend”
Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма:
Стърлинг К. Браун - „Paradise”
Диего Луна - „Andor”
Гари Олдман - „Slow Horses”
Марк Ръфало - „Task”
Адам Скот - „Severance”
Ноа Уайли - „The Pitt”
Най-добра женска роля във филм – мюзикъл или комедия:
Кристен Бел - „Nobody Wants This“
Айо Едебири - „The Bear“
Селена Гомес - „Only Murders in the Building“
Наташа Лион - „Poker Face“
Джена Ортега - „Wednesday“
Джийн Смарт - „Hacks“
Най-добра поддържаща мъжка роля:
Бенисио Дел Торо - One Battle After Another
Джейкъб Елорди - Frankenstein
Пол Мескал - Hamnet
Шон Пен - One Battle After Another
Адам Сандлър - Jay Kelly
Стелан Скарсгард - Sentimental Value
Най-добра поддържаща женска роля:
Емили Блънт - The Smashing Machine
Ел Фанинг - Sentimental Value
Ариана Гранде - Wicked: For Good
Инга Ибсдотер Лилеас - Sentimental Value
Ейми Мадиган - Weapons
Теяна Тейлър - One Battle After Another
Най-добър режисьор – филм:
Райън Куглър
Пол Томас Андерсън
Гилермо дел Торо
Джафар Панахи
Йоаким Триер
Клои Джао
Най-добра женска роля – телевизия – драма:
Кати Бейтс
Брит Лоуър
Хелън Мирън
Бела Рамзи
Кери Ръсел
Риа Сийхорн
Най-добър подкаст:
Armchair Expert with Dax Shepherd
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
