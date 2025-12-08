Обявиха номинациите за „Златен глобус“ 2026

Време е за номинациите за „Златен глобус“ 2026. В понеделник (8 декември) Марлон Уейънс и звездата от „Матлок“ Скай П. Маршал обявяват номинираните за 83-тата годишна награда „Златен глобус“, като подчертават най-добрите филми и телевизионни предавания на годината.

Освен това, тази година има нова категория: Най-добър подкаст.

Комикът Ники Глейзър ще се завърне, за да бъде водещ на церемонията по награждаването на живо на 11 януари (неделя), от 20:00 ч. източно време по телевизионната мрежа CBS и ще се излъчва по Paramount+ в САЩ.

Най-добър филм, мюзикъл или комедия:

„Blue Moon”

„Bugonia”

„Marty Supreme”

„No Other Choice”

„Nouvelle Vague”

„One Battle After Another”

Най-добър филм, драма:

„Frankenstein”

„Hamnet”

„It Was Just an Accident”

“The Secret Agent”

„Sentimental Value”

„Sinners”

Най-добър телевизионен минисериал:

„Adolescence”

„All Her Fault”

„The Beast in Me”

„Black Mirror”

„Dying for Sex”

„The Girlfriend”

Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма:

Стърлинг К. Браун - „Paradise”

Диего Луна - „Andor”

Гари Олдман - „Slow Horses”

Марк Ръфало - „Task”

Адам Скот - „Severance”

Ноа Уайли - „The Pitt”

Най-добра женска роля във филм – мюзикъл или комедия:

Кристен Бел - „Nobody Wants This“

Айо Едебири - „The Bear“

Селена Гомес - „Only Murders in the Building“

Наташа Лион - „Poker Face“

Джена Ортега - „Wednesday“

Джийн Смарт - „Hacks“

Най-добра поддържаща мъжка роля:

Бенисио Дел Торо - One Battle After Another

Джейкъб Елорди - Frankenstein

Пол Мескал - Hamnet

Шон Пен - One Battle After Another

Адам Сандлър - Jay Kelly

Стелан Скарсгард - Sentimental Value

Най-добра поддържаща женска роля:

Емили Блънт - The Smashing Machine

Ел Фанинг - Sentimental Value

Ариана Гранде - Wicked: For Good

Инга Ибсдотер Лилеас - Sentimental Value

Ейми Мадиган - Weapons

Теяна Тейлър - One Battle After Another

Най-добър режисьор – филм:

Райън Куглър

Пол Томас Андерсън

Гилермо дел Торо

Джафар Панахи

Йоаким Триер

Клои Джао

Най-добра женска роля – телевизия – драма:

Кати Бейтс

Брит Лоуър

Хелън Мирън

Бела Рамзи

Кери Ръсел

Риа Сийхорн

Най-добър подкаст:

Armchair Expert with Dax Shepherd

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First