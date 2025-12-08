Зеленски се срещна със Стармър, Макрон и Мерц в Лондон

Украинският лидер Володимир Зеленски пристигна в официалната резиденция на британския премиер Киър Стармър за разговори с европейски съюзници. Това се случва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини украинския си колега, че не е прочел американското предложение за прекратяване на войната с Русия.

Разговорите се провеждат след дни на срещи между украински и американски представители в Маями, които приключиха на 6 декември без видим пробив, като Зеленски пое ангажимент за продължаване на преговорите.

Източник, запознат с преговорния процес, заяви пред АФП, че териториалният въпрос остава „най-проблемният елемент“ в разговорите за прекратяване на конфликта, който продължава вече почти четири години.

Стармър посрещна Зеленски на „Даунинг стрийт“ малко след 13:00 часа местно време (15:00 часа българско време), след което те влязоха за разговори заедно с германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

Стармър подчерта, че няма да оказва натиск върху Зеленски да приеме сделката, инициирана от администрацията на Тръмп, чиято първоначална версия беше разкритикувана от съюзниците на Украйна като прекалено благоприятна за Русия.

„Няма да оказвам натиск върху президента“, заяви Стармър пред ITV News.

„Най-важното е да се гарантира, че ако има прекратяване на военните действия — а аз се надявам това да се случи — то да бъде справедливо и трайно. Именно върху това ще се съсредоточим този следобед“, добави той.

Сред темите на обсъждане е и сложният въпрос как Европа би могла най-ефективно да използва замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

Британски официален представител заяви пред журналисти, че Стармър ще „информира президента Зеленски за по-широката ни подкрепа днес, включително чрез използването на стойността на блокираните руски държавни активи, по които се надяваме скоро да има развитие“.

Планът на ЕС за използване на замразени руски активи за финансиране на борбата на Киев срещу Русия би имал „далечни последици“ за ЕС, предупреди миналата седмица руският посланик в Германия.



