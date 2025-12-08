  • Instagram
Тръмп смята, че Зеленски не е готов да подпише предложението за мир

Тръмп смята, че Зеленски не е готов да подпише предложението за мир

Стопкадър/YouTube/Fox News
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от Съединените щати, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от двете страни приключиха тридневните разговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация.

Снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.

"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г.

"Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", настоя Тръмп.

