Тръмп смята, че Зеленски не е готов да подпише предложението за мир
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски "не е готов" да подпише предложението за мир, изготвено от Съединените щати, което има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, предаде Асошиейтед прес.
Тръмп критикува Зеленски, след като в събота преговарящите от двете страни приключиха тридневните разговори, целящи да намалят различията по отношение на предложението на американската администрация.
Снощи в разговор с журналисти Тръмп намекна, че украинският президент пречи на напредъка на преговорите.
"Малко съм разочарован, че президентът Зеленски все още не е прочел предложението, което беше готово преди няколко часа. Неговите хора го харесват, но той не го е прочел", заяви Тръмп в разговор с журналисти, преди да вземе участие в церемонията по връчването на наградите на център "Кенеди" за 2025 г.
"Русия, според мен, е съгласна с него, но не съм сигурен, че Зеленски е съгласен. Неговите хора го харесват. Но той не е готов", настоя Тръмп.
