ПП: Бюджет 2 - няма да стане и по този начин!

Правителството прави втори нескопосан опит да вкара бюджет на държавата. Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите, като отложат две от най-скандалните мерки за 2027 г. – вдигането на осигуровките за пенсия и на данъка върху дивидента. Но за сметка на това са натворили нови скандали, се казва в позиция на "Продължаваме промяната" за новия вариант на бюджета за 2026 г. С критична позиция излезе и ДаБг.

От "Продължаваме промяната" са категорично против отсъствието от бюджета на НЗОК на обещаните и включени в предходната версия на бюджет на НЗОК 260 млн. евро за млади лекари и медицински сестри. "Сега тези пари са изчезнали от бюджета...Няма нито един текст, даже и онези куците от предишния бюджет, за минималните заплати на лекарите и на медицинските сестри в системата. Но за сметка на това отчитат 260 млн. евро спестени разходи за здравеопазване. ", пише в позицията.

От ПП приемат като напредък отпадането на 741 млн. евро от капиталовата програма, но счита това за успех на протеста. Партията вижда някакво подобрение и при разпределението на заплатите за администацията, но пък не приема предложения начин на замразяване на заплатите в сектор сигурност, висшето образование и съдебната власт. Законите, в които тези заплати са обвързани с ръста на средната за заплата, не се изменят, а само се замразява прилагането на съответните формули за бюджетната 2026-а година. "За сметка на това заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв. Промяна в този бюджет няма. Заплатите в съда и прокуратурата, където сме най-добре платени спрямо Европа, се вдигат най-много – с почти 14%, спрямо 10% за другата администрация. Заплатите в КПК са намалени. Увеличението ще бъде само 42%, а не 52%, както беше в предишния проект на бюджет.", изтъкват от ПП.

ПП изчислява, че вместо да се намалят парите за издръжка на администрацията, те са се вдигнали. "Това са парите за ремонти, ток, консумативи и издръжка по всички административни сгради. Те се вдигат с 47 млн. лв. върху вече 20-процентовото увеличение в предишния бюджет. Да си имат ведомствата да си харчат. Или, казано иначе – ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването."

Партията счита за скандални и промените в приходната част, където отпадат заложени допълнителни приходи покрай отмяната на ръста на осигуровките и данък дивидент. Това според анализа на финансистите на "Продъжлаваме промяната" води до включване на "измислен" допълнителен приход от 300 млн. евро от продажба на квоти. И след корекциите в посока надолу на приходите от ДДС, които бяха критикувани като невъзможни, ПП ги счита за неизпълними. "Тоест реалният дефицит в този бюджет е най-малко 4%, а по-скоро 4,5%, а не 3%", пише в позицията.

ДаБГ: Проблемите само се отлагат

Сходна позиция изрази и ДаБг. Според десните и след редакцията си бюджет 2026 остава с много високи разходи и не решава проблеми, а само ги отлага за следващи години. "Общите разходи към БВП през 2026 г. са 45% от БВП, което е негативен рекорд за последните 25 години. Толкова високо ниво на разходите означава бъдещо повишаване на данъците. През 2026 г. се вземат огромни заеми за финансиране на тези разходи, а следващата следващата стъпка ще бъде промяна в цялата данъчна система. Показателно е, че увеличаването на данъците и осигуровките е отложено за периода 2027–2028 г. Практически има само отлагане на предварително обявените увеличения на данъчно-осигурителната тежест", се изтъква в позиция. Според десните в проектобюджега липсват мерки за подобряване на ефективността на разходите, както и реформи. Като пример за половинчата реформа ДаБГ дава предложения от кабинета вариант за оптимизиране на незаети щатни бройки. В проектобюджета се появи текст за оптимизиране на не по-малко от 5 500 трайно незаети бройки, но това ще става за дълъг период - от 2026 до 2028 г.

"Реалният дефицит е над 5%, защото е вероятно неизпълнение на приходите и повтаряне на лошата практика от 2025 г. – разходване на огромни суми през публични компании. Правителството планира да вземе около 10 млрд. евро заеми през 2026 г., голяма част от които ще се налеят в икономиката, и това ще доведе до засилено потребление и нарастване на инфлацията, тоест на цените. Средно на ден ще вземат 53,5 милиона лева заеми през 2026 г.!", се изтъква още в позицията на ДаБГ.

И ПП, и ДаБГ призовават за оставка на кабинета.



