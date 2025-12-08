  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +6 / +9
Варна: +5 / +6
Сандански: +8 / +10
Русе: +6 / +7
Добрич: +4 / +5
Видин: +7 / +8
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +5 / +6
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +4 / +4

Тийнейджър без книжка се удави в язовир край София с колата си

  • Сподели в:
  • Viber
Тийнейджър без книжка се удави в язовир край София с колата си
A A+ A++ A

Трагичен инцидент беляза празничния 6 декември в Софийска област, където непълнолетен и неправоспособен водач загуби живота си. Лек автомобил е самокатастрофирал и паднал във водите на язовир-рибарник в село Доганово, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 23:15 часа в петък вечерта. Пристигналите на място полицейски екипи и спешни медици са установили, че зад волана е бил 17-годишен младеж, който не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Въпреки реакцията на службите, медицинският екип само е констатирал смъртта на младия шофьор. В автомобила е пътувал и спътник, който по чудо е успял да се измъкне от купето след падането във водата. Той не е пострадал физически при инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство, като тепърва ще се изясняват причините, довели до фаталното излизане на колата от пътя и попадането ѝ във водоема.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите