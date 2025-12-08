Маникюр за Нова година: Кой цвят ще привлече късмет?

С наближаването на Нова година все повече дами се замислят в какъв цвят да е маникюра им за празничната нощ. Стилният и добре подбраният маникюр не само ще добави стилен щрих към визията ви, но и може да донесе късмет в живота ви. Според езотериците е важно маникюрът да е съобразен с предпочитанията на символа на годината.

Маникюр за Нова година, който привлича пари

Предстоящата година, 2026, ще бъде годината на Червения огнен кон според китайския зодиак. Това е активен, динамичен и страстен знак. Той цени решителността, силата и емоционалността, така че ще предпочита смелите дизайни на ноктите.

Любителите на червените нокти ще бъдат във възторг. Ако се чудите какъв цвят маникюр е най-подходящ за Нова година 2026, заложете на червен, бордо, оранжев и други топли нюанси лак и няма да сгрешите. Всеки дизайн в този цвят ще донесе късмет в новогодишната нощ.

Техниката омбре е много стилна идея за нокти с всякаква дължина. Тя включва нанасяне на тъмен нюанс в основата на нокътя и постепенно преминаване към по-светъл нюанс. Това изисква определено ниво на умение, така че резултатът винаги е впечатляващ.

Успешна комбинация от ярък блясък и класически френски маникюр е перфектен вариант за любителите на класиката. Френският маникюр никога не излиза от мода и е познат на всеки маникюрист. Но в този дизайн ръбът на нокътя не е бял, а е в ярки цветове.

Геометричните шарки в маникюра никога не излизат от мода, но в началото на 2026 г. дизайните с неправилни, асиметрични шарки ще бъдат най-популярни. Това отразява емоционалността на Коня.

Любителите на тъмните цветове също няма да останат извън тенденцията. Черно-белият маникюр ще бъде много модерен за Нова година 2026. Той може да бъде подсилен с различни техники, като матови покрития на един или два нокътя или добавяне на шарки.

Най-универсалният и красив новогодишен маникюр е, разбира се, е този със зимния дизайн. Коледни елхи, елени, снежинки, снежни човеци - всички тези дизайни ще ви заредят с наистина празнично настроение. За да избегнете претрупване, можете да заложите на избраната шарка само на един или два нокътя.

Огненият Кон предпочита ярки и привличащи вниманието дизайни, така че добавянето на блясък е по-подходящо от всякога.

Най-модерният маникюр през ноември 2025 година ще е този