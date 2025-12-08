КЗП със засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите
Комисията за защита на потребителите започва национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили.
Решението е взето на днешното заседание на Комисията и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна. Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори. Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението.
Проверките имат за цел да предотвратят необосновано поскъпване, което засяга пряко голям брой потребители, и да гарантират, че ценовата политика на търговците е прозрачна и икономически оправдана.
При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.
Още по темата:
- » КЗП с яки проверки преди зимния туристически сезон
- » Започват солени глоби за търговците заради нарушения с еврото
- » КЗК разреши концентрации на пазара на дребно с горива