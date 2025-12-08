  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +6 / +9
Варна: +5 / +6
Сандански: +8 / +10
Русе: +6 / +7
Добрич: +4 / +5
Видин: +7 / +8
Плевен: +7 / +9
Велико Търново: +5 / +6
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +4 / +4

Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева

  • Сподели в:
  • Viber
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
A A+ A++ A

Първите седмици на януари ще бъдат най-интензивният етап от процеса по въвеждане на еврото – периодът на двойно обращение на двете валути. Това неизбежно ще създаде повече работа и напрежение за хората на първа линия, най-вече касиерите. Това заяви в студиото на "Денят започва“ Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, в което попадат повечето от големите хранителни вериги в България.

По думите му търговските вериги са инвестирали значителни средства и усилия в подготовката на персонала. "Вложено е много в тяхното обучение и подготовка. Касиерите ще са подготвени за това предизвикателство“, подчерта Вълканов.

Той изрази увереност, че обществото ще премине през този преход без сериозни проблеми:

"Надявам се, че с дисциплината, която често виждаме у по-възрастното поколение, ще се справим и с този етап без големи сътресения. Нямам притеснения в това отношение.“

Вълканов напомни и едно от най-важните правила за клиентите – ако плащането е в лева, рестото задължително трябва да бъде върнато в евро. Законодателството обаче допуска и изключения.

"Не може на 100% да се предвиди нужният обем от монети, особено ако някои клиенти злоупотребяват и дойдат със 100 лева, за да купят пакетче дъвки. Хипотетично е възможно касовата наличност от евро да се изчерпа. В такъв случай по изключение рестото може да бъде върнато изцяло в лева – но не и в две валути“, поясни той.

Очакванията на бранша са процесът да бъде посрещнат спокойно, а натрупаната подготовка да минимизира рисковете от забавяния или недоволство.

#големи магазини

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите