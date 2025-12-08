  • Instagram
Грипът настъпва: Децата са сред първите засегнати групи

Грипът настъпва: Децата са сред първите засегнати групи
Грипът настъпва. Към момента той вече надделява над Ковид-19. Само за последната седмица положителните проби за грип нарастват с над 10 процента.

Експертите предупреждават, че рискът е по-голям покрай Коледа и Нова година.

"Имаме оплаквания, чиито симптоми са за грип и изследванията го потвърждават. С децата и внуците няма да контактуваме, за да не предаваме вируса нататък", сподели пациент.

"Вече са факт първите положителни проби. Към този момент това, което пълни нашия кабинет, е грип А. Това са тези, които са излезли положителни. Имаме 3 или 4 деца за миналата седмица", каза д-р Гергана Николова.

Очаква се пикът на грипа да бъде през януари.

#КОВИД-19

