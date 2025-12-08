Николай Събев обеща решение за наложения платеж на онлайн търговците

Собственикът на куриерската компания "Еконт" Николай Събев се обърна директно към онлайн търговците днес, за да разсее притесненията относно бъдещето на разплащанията с наложен платеж. Реакцията му идва дни след като стана ясно, че компанията планира да преустанови предлагането на универсални пощенски услуги, включително пощенски парични преводи (ППП), до пролетта на 2026 година.

"Искаме да ви уверим, че имаме готово решение, което защитава изцяло интереса на вашия бизнес", написа Събев в социалната мрежа Facebook.

Проблемът за търговците

Услугата "Наложен платеж с пощенски паричен превод" е ключова за хиляди онлайн търговци в България. Тя позволява на бизнеса да изпраща стоки, без да издава касова бележка от фискално устройство, тъй като документът за пощенския превод, издаден от куриера, се признава от НАП за законен документ за плащане. Новината за оттеглянето на "Еконт" от пощенския пазар предизвика сериозни опасения сред търговците, че ще загубят това данъчно облекчение.

Обещание за ново решение

В обръщението си към партньорите Събев бе категоричен, че удобството за бизнеса ще бъде запазено, въпреки предстоящите трансформации.

"То е планирано така, че да запази удобството, с което сте свикнали", заяви той, като уточни, че детайлите ще бъдат обявени официално, когато настъпи моментът.

Основателят на русенската компания припомни, че именно те са въвели наложения платеж в България още през 2000 година, когато електронната търговия е прохождала."Днес вярвам повече от всякога, че наложеният платеж е фундамент на доверието между непознати. Затова позицията ми е категорична. Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме", допълни Събев.