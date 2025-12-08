Фризьорите ще тестват клиентите за алергии преди всяко боядисване
Фризьорите ще бъдат задължени да правят тест за алергия на всеки клиент преди боядисване на косата. Това предвижда новият Проект на Наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, публикуван от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.
Срокът за становища по документа е до 5 януари 2026 година, става ясно от публикацията в Портала за обществени консултации.
Основната промяна, която засяга пряко клиентите, е изискването за безопасност при работа с химикали. "Преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента трябва да се направи тест за чувствителност", е записано в проекта. Ако реакцията е положителна, процедурата се забранява.
Аналогично изискване се въвежда и за студиата за татуировки – при работа с бои и смеси за татуиране също ще се прави задължителен тест за чувствителност на кожата.
Медицинска бележка при кожни проблеми
Салоните ще имат право да отказват или отлагат обслужване на клиенти с видими здравословни проблеми. Лица с кожни обриви, петна или други признаци на заболяване на кожата, косата и ноктите ще се обслужват само след представяне на медицинско удостоверение. Документът трябва да бъде издаден от личния лекар или специалист дерматолог и да гарантира, че заболяването не е заразно.
По-строга хигиена и дипломи
Новите текстове слагат край на практиката в салоните да работят хора без необходимата квалификация. Всички услуги в обектите ще могат да се извършват единствено от лица със съответната професионална квалификация, придобита по законовия ред.
Затегнати са и хигиенните норми:
За бръснари и татуисти: Всяко работно място трябва да разполага с минимум 3 ножодържатели или бръсначи.
Стерилизация: Инструментите, които проникват в кожата (за комедони, маникюр, педикюр, обици), задължително се измиват и стерилизират след всеки клиент.
Еднократни консумативи: Бръсненето ще се извършва само с индивидуални ножчета за всеки посетител.
Проектът регламентира и точната квадратура за всяко работно място, отстоянията между столовете и задължителното наличие на стая за отдих на персонала в по-големите обекти.
