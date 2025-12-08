Пеевски посочи точните места на контрапротеста си във вторник, 9 декември

"ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски обяви точните места на контрапротестите, които организира в подкрепа на правителството на Росен Желязков. В 24 населени места в страната ще има контрадемонстрации под надслова "Не на омразата", но от списъка, разпратен до медиите от пресцентъра на партията, личи отсъствието на най-големите градове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград. Протестите ще са във вторник, 9 декември, от 18 ч.

Според "ДПС-Ново начало" това са митинги "срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета". Така формацията окачествява несъгласието на десетки хиляди български граждани, излезли на масови протести в най-големите градове срещу кабинета на ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, подкрепен от "ДПС-Ново начало", и срещу първоначалния проектобюджет 2026, с който се вдигаха данъци и осигуровки.

"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции", твърдят от партията на Пеевски.

"Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение", вади отново той едническата карта. Контрапротестите са под надслов "Не на омразата!" - ключова фраза, която Пеевски цитира неуморно и с която твърди, че защитава "роми, турци и помаци", наричайки ги "мои братя". Критиците му посочват, че санкционираният по "Магнитски" политик опитва да използва тези групи като "жив щит" и да намери обяснение за общественото недоволство срещу самия себе си и партия "ДПС-Ново начало" - а именно предполагаема етническа омраза.

"И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина, е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората"", твърди "ДПС-Ново начало".

Къде ще са контрапротестите?

Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа, както следва:

Белица - центъра на града

Руен - площада пред общината

Провадия - централен площад

Велико Търново - пл."Майка България"

Видин - площада пред общината

Враца - площад между читалището и общината

Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"

Кърджали - пл.“Освобождение”

Кюстендил- пл."Велбъжд"

Луковит - централен площад

Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл. администрация

Сърница - пред общината

Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"

Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“

Разград - пл."Независимост"

Ветово (област Русе) - пред общинска администрация

Дулово - площада пред общината

Сливен - пл. "Цар Освободител"

Смолян - бул."България" 67

Ботевград - централен градски парк

Търговище - пред сградата на Драматичен театър

Хасково - пл. „Свобода“

Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"

Ямбол - на площада до общината.

Подготовката на Пеевски





Преди три дни Пеевски е провел среща с областните координатори и партийния актив на ДПС в столичен хотел. Събитието не беше предварително обявено от пресцентъра на движението, а пиарът на партията Велислава Кръстева уточни на място, че форматът е закрит за медии. Тя отказа допълнителни подробности. За въпросната среща по-рано през същия ден намекна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, който твърдеше, че разполага с информация за координация. По думите му - Пеевски е събрал областните координатори и кметове на ДПС, за да "им дава квоти да организира контрапротест следващата седмица". Мирчев определи подобни действия като "нелепи" и заяви, че не трябва да се допуска ескалация.

През уикенда пък различните структури на "ДПС-Ново начало" в някои градове и области в страната започнаха да разпространяват информация за готвените контрапротести и уточниха датата и часа - 9 декември, 18 ч.

На 10 декември от 18 ч. в София е насрочен нов протест срещу правителството на Росен Желязков. Той ще се проведе на площад "Независимост". Кабинетът вече отказа да подаде оставка, а от ПП-ДБ внесоха нов вот на недоверие. Междувременно се очаква внасянето на новия бюджет в Народното събрание.