POLITICO: България трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема на Украйна

България ще трябва да предостави държавни гаранции в размер на 1,2 милиарда евро като част от новия механизъм на Европейския съюз за финансова помощ за Украйна. Това става ясно от публикация на авторитетното издание "Politico", цитирано от БНТ. Средствата са необходими за обезпечаване на мащабен заем, който ще бъде погасяван чрез приходите от замразените руски активи в Европа.

Сумата е изчислена на базата на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната ни, по аналогия с вноските в общия европейски бюджет.

Най-големите икономики в блока ще поемат основната тежест на гаранциите. Германия ще трябва да осигури 52 милиарда евро, следвана от Франция с 34 милиарда евро.

Европейската комисия (ЕК) представи законодателно предложение за отпускане на заем до 210 милиарда евро за Украйна за период от пет години. Финансирането ще се осигури чрез използване на замразените руски активи, по-голямата част от които се съхраняват в белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) в Брюксел.

Съпротивата на Белгия и нуждата от гаранции

Белгия категорично се противопоставя на използването на руските активи без солидни гаранции. Правителството в Брюксел настоява за финансово обезпечение от останалите страни членки, за да се защити от евентуални съдебни искове или финансови загуби, в случай че Украйна не може да обслужва заема или ако Русия си върне правата върху активите.



Според документа на ЕК, цитиран от "Politico", индивидуалните гаранции на държавите може да нараснат, ако страни като Унгария откажат участие в инициативата. Съществува и вариант сумите да намалеят, ако държави извън ЕС, като например Норвегия, се включат в схемата за гарантиране.

Цел на репарационния заем

Предложеният финансов пакет има ясна структура за разходване на средствата:

115 милиарда евро са предвидени за финансиране на отбранителната промишленост на Украйна за петгодишен период.

50 милиарда евро ще покрият текущите бюджетни нужди на Киев.

45 милиарда евро ще бъдат използвани за погасяване на предишен заем от Г-7, отпуснат на Украйна през миналата година.

Окончателното решение за активирането на този механизъм се очаква да бъде взето на срещата на върха на лидерите от ЕС, която ще се проведе следващата седмица в Брюксел.