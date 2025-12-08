Здравни работници готвят национален протест

Напрежението в сектор "Здравеопазване" ескалира, след като Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) обяви готовност за стачни действия. Поводът е публикуваният днес (8 декември) нов проект на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година, в който според съсловната организация не са предвидени обещаните средства за актуализация на възнагражденията.

Липсват средства за заплати

От БАПЗГ са категорични, че финансовата рамка не гарантира достигането на минималните възнаграждения, залегнали в Колективния трудов договор. Основното искане на професионалистите по здравни грижи е стартовата заплата да достигне нива от 1550 евро (приблизително 3030 лева).

"Уважаеми колеги, днес НЗОК публикува новия си проект на бюджет за 2026 г. От него става ясно, че не са предвидени средства за увеличение на минималните възнаграждения на специалистите по здравни грижи до 1550 евро", се казва в официалната позиция на асоциацията.

В отговор на това, организацията започва спешна мобилизация на структурите си. "В тази връзка БАПЗГ започва организирането на протестни действия в цялата страна. Повече информация за тях ще публикуваме утре", допълват от съсловната организация.

Бюджетните параметри

Проектобюджетът на НЗОК беше одобрен с мнозинство от Надзорния съвет на институцията. Здравната вноска се запазва в размер на 8%. Тревогата на медиците обаче идва от отпадането на перо от 260 милиона евро (над 500 милиона лева), което първоначално беше разписано именно за повишаване на заплатите на медицинския персонал.



Министерството на финансите също публикува днес общия проектобюджет за 2026 година, като се очаква в понеделник той да бъде внесен в Народното събрание.

Без вдигане на данъците

Новите разчети на държавната хазна предвиждат запазване на данъчно-осигурителната тежест, с изключение на планираното повишение на акциза за цигарите.

Потвърдено е и увеличението на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 година. Тя ще достигне 1213 лева (620 евро). Същата сума ще бъде и новият праг на минималния осигурителен доход, докато максималният осигурителен доход се покачва на 2300 евро (около 4500 лева).