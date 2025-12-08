Гришо се отдалечи от върха, но друг българин катери класацията

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запазва мястото си в топ 50 на световната ранглиста и остава на 44-то място, въпреки трудната година, която имаше.

Димитров, който вече се готви за новия сезон, е с актив от 1180 точки. Втори след него от българите е Димитър Кузманов с 208 точки. Пловдивчанинът печели една позиция спрямо предходната седмица и достига 264-то място.

Най-голям прогрес от българските тенисисти в топ 1000 регистрира Анас Маздрашки. 19-годишният Маздрашки се изкачва с 11 места и вече е на рекордното в кариерата си 895-о място с 24 точки.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки, като той ще посрещне и новата година като номер 1. Втори с 11 500 точки е италианецът Яник Синер, а на трето място с 5160 точки е германецът Александър Зверев.