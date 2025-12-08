100 години по-късно: България разполага с нов боен кораб

След повече от 100 години Военноморските сили получават днес изцяло нов кораб, каза днес във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на военния ритуал по тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България на новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“. Тържеството уважиха началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, офицери, представители на морския бранш, ветерани.

„Разликата с днешния ден е, че преди век новият кораб е бил построен във Франция, „Храбри“ е дело на българска корабостроителница“, допълни министърът, който окачестви днешният ден като исторически не само за бойния флот, а и за страната.

Той посочи, че с реализацията на проекта България е доказала способностите си да строи такива плавателни съдове и вече има запитвания от съюзни държави, които проявяват интерес към такъв тип поръчки.

„Храбри“ предстои да бъде дооборудван с различни системи“, каза Запрянов и припомни, че корабът е напълно функционален, преминал е успешно през съответните изпитания и вече е зачислен в състава на Военноморските сили.

Министърът коментира още, че в рамките на параметрите на бюджета, който предстои да бъде приет, ще продължи изпълнението на проектите за модернизацията на проектите в областта на отбраната. По думите му категорично ще продължи работата по втория нов многоцелеви патрулен кораб за флота. Министърът обаче уточни, че най-вероятно ще бъдат предоговорени някои от проектите, които се изпълняват с национални средства. Той допълни, че все още не е осигурен финансов ресурс за удълбочаването на района на Военноморската база във Варна.

Запрянов каза още, че продължават преговорите с Белгия и Нидерландия страната ни да придобие от тях минни ловци втора ръка. По думите му вече има решения на правителствата на двете държави. Министърът уточни, че се водят разговори за седем кораба.

Днешният ден е наситен с емоции, но от утре идва огромната отговорност на екипажа, който трябва да участва активно в оборудването на „Храбри“ и да усвоява новите системи, допълни вицеадмирал Ефтимов и подчерта, че корабът не е самолет и изисква хората да се учат и да се изгражда екип.

Новият кораб повишава значително възможностите на флота, но и отговорностите му, подчерта Ефтимов. Той акцентира върху нуждата от спокойно корабоплаване в Черно море, в което окачестви обстановката като спокойна в момента.

По думите на вицеадмирала въвеждането на кораба в състава на ВМС е поредната значима, твърда стъпка на модернизацията на Българската армия. Той припомни, че страната ни очаква нови самолети, както и нови бойни машини за сухопътните войски.

„Нараства геополитическото значение на Черно море, и на Българската армия ѝ трябват способности“, посочи Ефтимов.

За пръв път в състава на Военноморските сили влиза кораб, който е способен да приема на борда си хеликоптер или безпилотни летателни апарати, посочи командирът на бойния флот контраадмирал Кирил Михайлов. По думите му това е огромна крачка за военните моряци и поставя пред тях нови задачи. По думите му летците от военноморската авиация трябва да усвоят кацането на палубата, да се използват бойните способности на кораба и вертолетите като единна система.

Михайлов изрази надежда, че програмата за модернизация на флота няма да приключи с построяването само на два многоцелеви патрулни кораба, а ще продължи и в бъдеще. Като аргумент за позицията си той посочи това, че Черноморската граница на страната ни в момента е най-неврологична.