Нидерландци изкупват къщи в обезлюдяло родопско село

Нидерландци изкупват къщи в обезлюдяло родопско село
Странно откритие съживи обезлюденото родопско село Царино.

В родопското село Царино, община Кирково, се появи удивителна каменна конструкция, оформена като легендарния кораб „Титаник“. Неговата носова част е вплетена в архитектурата на местна беседка и се превръща в символ на възраждането на обезлюденото село, пише БНР.

Обезлюденото кирковско село Царино намери нов живот благодарение на група нидерландски заселници, които през последните години продължават да купуват и възстановяват къщи там. До момента над десет нидерландци са закупили имоти в селото и са ги превърнали в уютни домове, предаде БНР. Според местните хора чужденците са привлечени от девствената природа, спокойствието и автентичната атмосфера на района. Новите заселници не само обитават селото, но и активно се включват в неговото оживяване. Те са изградили беседка с открита кухня, която наричат културен център – място за общи срещи, празненства и събирания.

Интересен акцент в този център е каменна конструкция, оформена като кораба „Титаник“. Неговата носова част – провата, е умело вплетена в архитектурата на беседката и служи като своеобразен символ на възраждането на Царино.

