Пускат онлайн калкулатор за еко таксите на камионите
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) въвежда онлайн калкулатор за определяне на емисионния клас на тежкотоварните автомобили, който ще бъде активен от 15 декември. Инструментът е предназначен за собственици и шофьори на превозни средства над 3,5 тона, съобщиха от пътната агенция, цитирани от БТА.
Калкулаторът ще бъде достъпен на интернет страницата на Националното тол управление и ще позволява на превозвачите да въведат необходимите данни в националната система.
Подготовка за новия тол модел
Въвеждането на дигиталния инструмент е ключова стъпка към новия модел на таксуване, който ще влезе в сила от 1 март 2026 година. Промяната предвижда тол таксите да включват компонент, отчитащ въглеродните емисии (CO₂), в съответствие с европейската Директива (ЕС) 2022/362. Целта е поетапно намаляване на вредните емисии от транспортния сектор във всички държави от Европейския съюз.
Как работи системата
За да използват услугата, потребителите трябва да създадат профил с валиден имейл адрес и да попълнят техническите характеристики на автомобила. Класификацията се извършва на базата на документи като свидетелство за регистрация (VRC), сертификат за съответствие (COC) или файл с информация за клиента (CIF). Системата ще предоставя образци на необходимите документи за улеснение на потребителите.
Процедурата може да бъде извършена и чрез сайтовете на националните доставчици на услуги (НДУ), с които превозвачите имат договор.
Правила за класификация
Автомобилите ще бъдат разделени в няколко категории според датата на регистрация и типа на задвижване:
Клас 1 (Най-висока такса): Всички превозни средства с първа регистрация преди 1 юли 2019 година автоматично попадат в този клас. За тях не е задължителна регистрация в калкулатора.
Класове 1-4: Превозни средства, регистрирани на или след 1 юли 2019 година, оборудвани с двигател с вътрешно горене. Валидността на категорията за класове 2, 3 и 4 е 6 години.
Клас 5 (Най-ниска такса): Електрически и водородни превозни средства с нулеви емисии.
Превозвачите, чиито камиони вече имат определен емисионен клас в друга държава, трябва да се свържат с обслужващия ги доставчик на услуги, за да бъде данните въведени в българската система.
Ако до 1 март 2026 година не бъдат подадени данни за дадено превозно средство, то автоматично ще бъде таксувано по най-високата тарифа (Клас 1) до момента на предоставяне на необходимата информация.
За допълнителни въпроси Националното тол управление осигурява връзка на телефон 0700 10 876 или имейл info@bgtoll.bg.
