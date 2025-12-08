  • Instagram
Индийче стана най-младият шахматист в историята

Индийче стана най-младият шахматист в историята
Сарвагия Сингх Кушваха стана най-младият шахматист в историята, получил официален рейтинг от Световната шахматна федерация (FIDE). Той е само на три години, седем месеца и 20 дни.

Роден през 2022-а година, Сарвагия е класиран от FIDE, която изисква от играчите да спечелят точки срещу най-малко пет опонента с рейтинг в официални състезания.

Първият рейтинг на индиеца от 1572 е значително над минималния рейтинг от 1400, като той е спечелил пет от осемте си мача с рейтинг.


Както подробно е описано в chess.com, победите на Сарвагия са срещу съперници, сред които 22-годишният Абхиджит Авасти (1542), 29-годишният Шубам Чурасия (1559) и 20-годишният Йогеш Намдев (1696).

Сарвагия подобри рекорда, държан от друго индийско дете, Аниш Саркар, който го постави на три години, осем месеца и 19 дни през ноември 2024-а година.

#шах

