АПИ обяви цените на винетките в евро

В началото на 2026 година изтича валидността на стотици хиляди годишни е-винетки за леки автомобили. Само през първите два месеца на годината шофьорите трябва да подновят над 682 000 пътни такси, като около 311 000 от тях изтичат още през януари, а други над 371 000 – през февруари.

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като напомниха на водачите да проверят сроковете на своите документи.

Всеки шофьор може лесно да провери крайния срок на своята винетка чрез сайта www.bgtoll.bg. Справката се прави през бутона „Проверка на винетка“ чрез въвеждане на регистрационния номер и държавата на регистрация. Системата показва статуса на винетката – „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ (при винетки с отложен старт), независимо откъде е закупена услугата.

Плащане в евро и лева

Цените на винетките през 2026 година ще останат непроменени спрямо настоящите. Новостта от 1 януари 2026 година е възможността за разплащане в две валути – евро и лева, като част от подготовката за въвеждане на единната европейска валута.

Преизчисляването на сумите ще става автоматично по официалния фиксиран курс. При плащане в брой през януари 2026 година гражданите ще могат да използват и двете валути, докато електронните плащания ще се извършват в евро.

Цени на винетките за 2026 година:

Годишна: 49,60 евро (97 лева)

Тримесечна: 27,61 евро (54 лева)

Месечна: 15,34 евро (30 лева)

Седмична: 7,67 евро (15 лева)

Уикенд: 5,11 евро (10 лева)

Еднодневна: 4,09 евро (8 лева) – влиза в сила от 3 февруари 2026 година

Еднодневната винетка ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Внимание при въвеждане на данните

От Националното тол управление апелират за повишено внимание при въвеждането на данните за автомобила. Отговорността за попълването на коректна информация – регистрационен номер, категория и период на валидност, е изцяло на потребителя.

Важно е да се знае, че символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. При грешно въведени данни се счита, че за автомобила не е заплатена дължимата такса. Регистрационният номер може да се изписва на кирилица или латиница, но трябва да съответства на символите в талона на автомобила, без въвеждане на тирета, точки или интервали.

Винетки могат да бъдат закупени до 30 дни преди началната дата на валидност от сайта на тол управлението, мобилното приложение, терминалите за самотаксуване, както и от широката партньорска мрежа на АПИ.