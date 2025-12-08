Илияна Йотова: Този вот на недоверие е различен

Предстоящият вот на недоверие се отличава съществено от всички предходни опити за сваляне на правителството, тъй като зад него стои волята на мнозинството от българските граждани. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова преди участието си в публична дискусия в София, цитирана от БТА.

"Този вот на недоверие, който предстои да бъде обсъден в сряда, е по-различен от предходните, защото има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите", коментира Йотова пред журналисти.

Вицепрезидентът отправи остри критики и към новия проектобюджет на държавата. Според нея финансовата рамка лишена от реални политики и визия за развитие.

"Има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени", подчерта Йотова.

Тя допълни, че управляващите е трябвало да заложат на по-добър диалог с партньорите и обществото. "Бих посъветвала следващия път да заложат на вербалната комуникация", отбеляза вицепрезидентът.

Коментарът беше направен при откриването на дискусията "България и новият европейски бюджет 2028 – 2034: цели и възможности". Йотова посочи, че това е първият форум, който поставя началото на разговора за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.