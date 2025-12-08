"Продължаваме промяната": Бюджетът е за кошчето, подайте оставка преди сряда

Политическа буря се разрази тази сутрин след публикуването на втория вариант на държавния бюджет. От "Продължаваме промяната" (ПП) излязоха с остра позиция, в която определиха новия финансов план като "нескопосан опит за измама" и поставиха ултиматум на правителството да подаде оставка до сряда.

"Тези хора така и не разбраха, че няма да стане по този начин. Опитват се пак да ни излъжат и да ни замажат очите", се казва в официалната декларация на формацията.

Основен акцент в критиките на ПП е липсата на финансиране за здравния сектор. Според партията, обещаните 260 милиона евро за млади лекари и медицински сестри са "изчезнали" от новия проект.

"Нито лев за медицинските сестри, нито лев за всички други, които работят в здравната система", заявяват от ПП и допълват, че предвидените 30 милиона евро за специализанти са крайно недостатъчни. В позицията се твърди, че управляващите действат под натиск на частните болници и не са включили текстове за минималните заплати на медиците.

Скандалът със заплатите в съдебната система

От "Продължаваме промяната" обръщат внимание на драстичните диспропорции в планираните увеличения на възнагражденията. Докато заплатите в администрацията остават без промяна, тези във Висшия съдебен съвет (ВСС) бележат значителен ръст.



"Заплатите във Висшия съдебен съвет продължават да се вдигат от 24 хил. лв. на месец на 30 хил. лв.", посочват от партията. Според техния анализ, възнагражденията в съда и прокуратурата ще се увеличат с близо 14%, въпреки че българските магистрати вече са сред най-добре платените в Европа спрямо средния доход.

Повече разходи за "тоалетна хартия и ремонти"

В декларацията се критикува и увеличението на издръжката за администрацията с 47 милиона лева, което идва над вече заложеното 20-процентово повишение в предишния вариант.

"Ще харчим 700 млн. лв. повече за тоалетна хартия и ремонти, но няма да дадем 260 млн. лв. за заплати в здравеопазването", обобщават приоритетите на властта от ПП.

Скрит дефицит и "счетоводни трикове"

Финансовите експерти на партията предупреждават за нереално заложени приходи. Според тях, в бюджета са вписани "от въздуха" 300 милиона евро от продажба на въглеродни квоти и 800 милиона евро от ДДС, които няма да бъдат събрани. Реалният дефицит според ПП ще надхвърли 4%.

"Казано накратко – този бюджет е за кошчето", категорични са от формацията.

Позицията завършва с директна заплаха за нови протести, ако кабинетът не се оттегли незабавно: "Подайте си оставката преди сряда. Не карайте площада да ви измете!"