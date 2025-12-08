Корнелия Нинова: Преправеният бюджет е по-голяма измама от предишния

Новият вариант на държавния бюджет е по-лош от предходния и обслужва единствено елита за сметка на обикновените граждани. Това мнение изрази Корнелия Нинова в остра позиция относно финансовата рамка на държавата за следващата година. Тя определи документа като "грабеж" и призова за протестни действия в защита на справедливостта.

Нинова структурира критиката си в десет основни точки, които според нея разкриват истинското лице на управляващите и техните приоритети за 2026 година.

Привилегии за властта и реверанс към хазарта

Основен акцент в изказването на Нинова е увеличаването на доходите за висшите държавни служители на фона на замразени плащания за народа.

"Привилегированата каста увеличава заплатите си: депутати, министри, регулатори (400 души) на всеки 3 месеца автоматично", посочва тя в поста в социалната мрежа Фейсбук.

В същото време, според нейния анализ, правителството прави "реверанс" към хазартните босове, като намалява таксата за дейността им от 25 на 22 процента.

Удар по социалната сфера и здравеопазването

Нинова алармира за тежки последствия в социалния сектор. По думите ѝ, майчинството и минималната работна заплата ще бъдат замразени за периода от 2026 до 2028 година. Същата съдба очаква и обезщетението за безработица.

Ситуацията в здравеопазването и образованието също е критична според изнесените данни.

"Младите лекари са излъгани. 260 милиона за заплати са се изпарили", заяви Нинова и допълни, че парите за образование също намаляват, а средствата за култура са сведени до "санитарния минимум".

Данъчна тежест и дългове

Финансовата прогноза, която Нинова очертава, включва увеличаване на тежестта върху работещите българи. Тя предупреждава за предстоящо вдигане на вноските с 15 процента през 2027 и 2028 година.

"Присъдата с увеличените вноски над работещите е произнесена. Само е отложено нейното изпълнение", коментира тя.

По отношение на макроикономическите показатели, Нинова отбелязва, че дългът остава в размер на 10 милиарда лева за 2026 година и ще расте всяка следваща, а дефицитът в новия бюджет е по-висок от стария със 721 милиона лева.

Призив за действия

В края на своето изявление Корнелия Нинова отправи директен призив към гражданите да не се примиряват с предложената финансова рамка, предричайки "дългова спирала, бедност и неравенства".

"Протестът ще бъде израз на волята ни за ред, правила, справедливост и върховенство на закона", категорична е Нинова.