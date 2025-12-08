“НЕ на омразата!” - членове и активисти на ДПС, в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България
Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС.
"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.
Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.
И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията!
Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, заявяват от ДПС-Ново начало.
Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа както следва :
Белица - центъра на града
Руен - площада пред общината
Провадия - централен площад
Велико Търново - пл."Майка България"
Видин - площада пред общината
Враца - площад между читалището и общината
Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"
Кърджали - пл.“Освобождение”
Кюстендил- пл."Велбъжд"
Луковит- централен площад
Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация
Сърница- пред общината
Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“
Разград - пл."Независимост"
Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
Дулово - площада пред общината
Сливен - пл.,,Цар Освободител"
Смолян - бул."България" 67
Ботевград - централен градски парк
Търговище - пред сградата на Драматичен театър
Хасково - пл. „Свобода“
Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
Ямбол - на площада до общината.
