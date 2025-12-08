Депутатите стартират процедурата по шестия вот на недоверие срещу кабинета

Управляващото мнозинство влиза в ключова седмица, след като три опозиционни формации обединиха усилията си в пореден опит за сваляне на кабинета. Шестият вот на недоверие беше внесен официално в деловодството на Народното събрание в петък от представители на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), Алианса за права и свободи (АПС) и партия МЕЧ.

Основният мотив за исканата оставка е "провал в икономическата политика на правителството".

Политическо напрежение и протести

До поредната процедура по отстраняване на властта се стигна след вълна от мащабни протести, които обхванаха цялата страна през последните дни. Недоволството на гражданите, провокирано от икономическата ситуация, стана катализатор за обединението на парламентарните групи на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ зад искането за вот на недоверие.

Конституционна процедура

Според Конституцията на Република България, разискванията по проекта за решение за гласуване на вот на недоверие трябва да започнат не по-рано от три и не по-късно от седем дни след постъпването на предложението.

Тъй като искането бе депозирарено в петък, 5 декември, дебатът в пленарната зала трябва да се проведе най-късно до края на настоящата работна седмица. Гласуването на предложението се извършва не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. За да бъде успешен вотът, той трябва да събере подкрепата на повече от половината от всички народни представители – минимум 121 гласа "за".