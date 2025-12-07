Х спря кранчето на ЕС: Вашият рекламен акаунт е прекратен

вропейската комисия изгуби достъпа си до контролния панел за управление и проследяване на реклами в платформата X (бивша Twitter), собственост на Илон Мъск.

Това стана броени дни, след като Брюксел наложи глоба от 120 милиона евро на американската компания за нарушаване на европейските правила за прозрачност.

"Вашият рекламен акаунт е прекратен", написа в неделя сутринта в X ръководителят на продуктовия екип на платформата Никита Биър.

Той обвини Еврокомисията, че се е опитала да се възползва от пропуск в Ad Composer - инструмент в X, който позволява на рекламодателите да създават, форматират и настройват рекламни постове за публикуване. Целта на Еврокомисията била по този начин да публикува линк, който заблуждава потребителите, че е видео, и така изкуствено увеличава обхвата му.

Очаква се този нов епизод да засили напрежението между САЩ и ЕС в областта на цифровото регулиране, отбелязва "Политико".

