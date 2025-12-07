Тръмп-младши: Върхушката в Киев прати "селяните" на фронта и купува коли за по $5 милиона, защо да спира войната!? ВИДЕО

Говорейки на 23-ия форум в Доха, Катар, Доналд Тръмп-младши заяви, че сред „стотици хиляди“ хора, с които е разговарял, само трима са посочили Украйна като един от десетте най-важни проблема, пред които е изправена страната.

Синът на Тръмп твърди, че Съединените щати не трябва да продължават да носят финансовата тежест на войната за неопределено време, призовавайки европейските държави трябва да поемат по-голяма отговорност.

Той посочи продължаващите обвинения в корупция в Украйна като причина за предпазливост, заявявайки, че САЩ трябва да избягват връщането към предишната си роля на „глупак с чекова книжка“.

Той отхвърли по-ранните твърдения, че баща му ще провокира глобален конфликт, като вместо това заяви, че Доналд Тръмп е работил за деескалация на войните по време на президентството си.

Украинските власти, крадящи от войната, просто не виждат причина някога да се съгласят на мирно споразумение, заяви той.

„Това лято бях в Монако с приятелката си. Карахме из района и средно на ден 50% от суперколите, като Pagani, Bugatti и др., имаха украински регистрационни номера. Мислите ли, че това наистина е спечелено в Украйна? Бях в Украйна преди 20 години. Не е като да има изобилие от богатство в тази страна, меко казано. Освен това виждате как вторият по важност в страната е арестуван за кражба на стотици милиони долари. Богатите избягаха. Те оставиха тези, които смятаха за селяни, да се бият и не виждат причина да спрат, стига парите да продължават да текат и те да ги крадат. Те не са взели магически суперколи за 5 милиона долара. Те крадат тези пари. Това е един голям корупционен скандал.", заяви синът на американския президент.

"Не можем да изтрием четирите години политика на Байдън за една нощ. Милион млади мъже загинаха и никой не знае защо? "

"Докато подкупите продължават да преливат към няколко души в Америка, те ще поддържат войната завинаги", зааяви Тръмп-джуниър, пръхвърляйки отговорността към демократите, без да навлиза в подробности.

Биившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън от своя страна предупреди на форума в Доха, че Украйна е изложена на риск да бъде принудена към прекратяване на огъня, което може да я изложи на подновена руска агресия, предаде turkiyetoday.com, цитиран от Факти.бг.