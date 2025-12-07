Божидар Божанов: Пуснете Любен Дилов на още 2-3 интервюта , за да стане протестът 200 хиляди души
Божидар Божанов предупреди, че протестиращите на улицата може да се увеличат.
Ето какво пише той:
"Любен Дилов казал, че и хората на площада крадат. После опита да се отрече от думите си, ама беше късно.
Пуснете Любен Дилов на още 2-3 интервюта, за да стане протестът 200 хиляди души. Може да се редуват, а Тошко Йорданов, който (след като се накрадете, според Дилов), да ви прати някъде в чужбина, ако не ви харесва тук."
