Бойко Ноев: Протестите ще продължат!

мятам, че протестите ще продължат.

Такава прогноза направи пред БНР Бойко Ноев, бивш дипломат и министър на отбраната, анализатор по международна и национална сигурност, един от основателите на Форума за демократично действие.

Той оприличи България на кораб, който плува в бурното море и е превзет от пирати.

"Пътниците са натикани в трюма и са заключени. Но всеки момент те ще строшат вратите и ще прогонят пиратите. Това неизбежно ще се случи. Даже очаквам Борисов и Пеевски да напуснат страната. Поне за Пеевски съм сигурен".

Бурното море за него олицетворява сложната международна обстановка.

"Виждаме една тънка олигархична прослойка в САЩ, която е узурпирала властта и води страната по посоката на парите и личната изгода. И това американското общество го вижда. В американския кораб все повече назрява бунт. Очаквам по време на първите междинни избори за конгрес Тръмп да загуби мнозинството си в законодателния орган, което ще бъде началото на неговия край".

Ноев акцентира върху публикуваната от САЩ Доктрина за национална сигурност.

"Този документ показва едно ретроградно виждане на тази страна за света. Връща сферите на влияние. Но най-притеснителното е тяхното виждане за Европа. Това ни поставя в една нова обстановка. Очевидно Тръмп е поел по пътя на имперското разделение на света на сфери на влияние. Това прозира в отношенията му с Путин. Става въпрос за много пари. Затова преговорите за бъдещето на Украйна се водят в някакви имения от брокери за недвижимо имущестово и семейството на Тръмп, които очакват да измъкнат значителни материални изгоди от Путин и неговата клика".

Въпросът е къде стои България, посочи Ноев в предаването "Неделя 150". „

"В момента изглеждаме като една унизена страна, която е на линията на войната, но не знае накъде върви. Едни пирати са обхванали нашата политическа сцена и искат да седнат на сватбената маса на Тръмп и Путин, за да извлекат някакви корупционни залци. Така ми изглежда нашата действителност".

За да възтържествува демокрацията в България, много е важно тя да победи на президентските избори, смята Ноев.

"Но ако корабът катастрофира, президентските избори ще изглеждат като едно малко интелектуално занимание. Затова е много важно къде отива България".

Протестите не са само за бюджета, каза той.

"Тези хора трябва да си отидат. Няма никакво значение какво ще внесе Теменужка Петкова. Тук стои въпросът за младите. Виждаме едни зрели хора, които имат ясна представа за това, което е необходимо на България. Те виждат България в Европа.

Но тук не може да има честна политическа борба, борба на идеи, докато политическата сцена не бъде изчистена от мафията.

Преди шест месеца обстановката не беше толкова революционна. Тръгнахме да мислим как да обединими хората против статуквото през призмата на прездентските избори. Видяхме, че гражданите не са убедени, когато им се спускат парашутисти и партийни кандидати отгоре. Дойде идеята да се проведат предварителни избори по честен и прозрачен начин. Убеден съм, че ще се справим с това.

Предстоят разговори с партии и организации, които искат да се включат към този подход към избор на президент. Обединява ни желанието този път да допринесем към един честен избор, който има голямо значение за страната".

Задължително е да има машинно гласуване, смята бившият министър на отбраната.

"Трябва да бъде заковано в Избирателния кодекс. Електронното гласуване е гаранцията. Младите хора правят революцията през телефоните, плащаме банковите си операции през телефоните, не може ли да изберем нашите представители по електронен път?!"

Бойко Ноев коментира също какви слабости вижда в стратегията за отбраната на страната ни.