Книгоиздателите притеснени: Романи се превеждат с ИИ

Книгоиздателите у нас са притеснени от използването на изкуствен интелект при превода.

Асоциация "Българска книга" подкрепи призива на Европейския съвет на писателите и на Европейския конгрес по литературен превод, които изразиха сериозна тревога от използването на изкуствен интелект за автоматизиран превод в платформата за самоиздаване на "Амазон".

Пред БНР Петя Господинова - председател на Управителния съвет на асоциация 'Българска книга" заяви:

"Преводачите са равнопоставени на авторите. Те са автори на превода и като такива са безценни. Няма текст, преведен с изкуствен интелект, който да предаде това богатство на езика, което може да де пресъздадено от един професионален преводач.

Не мога да крия, че напоследък има издателства които използват изкуствен интелект като възможност за превод. Това се улавя от читателя, но няма как да избегнем общата тенденция, която битува навсякъде".



