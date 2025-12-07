  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +5 / +11
Варна: +3 / +6
Сандански: +8 / +13
Русе: +5 / +6
Добрич: +2 / +4
Видин: +6 / +7
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: +0 / +3
Кюстендил: +6 / +8
Стара Загора: +2 / +4

Вижте шарана на Корнелия Нинова (ВИДЕО)

  • Сподели в:
  • Viber
Вижте шарана на Корнелия Нинова (ВИДЕО)

Стопкдър/ФБ/Корнелия Нинова
A A+ A++ A

Корнелия Нинова напоследък прави впечатление с пълна промяна и е значително отслабнала и стегната спрямо времето си начело на БСП. Това обаче не й пречи да се изявява в кухнята, та чак пръстите си да оближеш.

Както често прави на празник, тя си пусна клипче как пълни никулденски шаран, пък било то и с доста странна плънка с гъби и стафиди - рецепта, която е типична за Врачанския край.

Новата й визия и активността в социалните мрежи явно са част от стратегията на Нинова за набиране на популярност за бъдещи избори.


# Корнелия Нинова

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите