Вижте шарана на Корнелия Нинова (ВИДЕО)
Корнелия Нинова напоследък прави впечатление с пълна промяна и е значително отслабнала и стегната спрямо времето си начело на БСП. Това обаче не й пречи да се изявява в кухнята, та чак пръстите си да оближеш.
Както често прави на празник, тя си пусна клипче как пълни никулденски шаран, пък било то и с доста странна плънка с гъби и стафиди - рецепта, която е типична за Врачанския край.
Новата й визия и активността в социалните мрежи явно са част от стратегията на Нинова за набиране на популярност за бъдещи избори.
