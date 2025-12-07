Бабикян: Възможни са разговори между Радев и Пеевски, които не виждаме

"При всички положения става дума за ценности. Илюзия е да се смята, че протестът беше просто икономически обоснован, насочен към този нескопосен бюджет. Протестът беше емоционално обоснован заради наглостта на управляващите."

Този прочит прави в интервю за БНР пиар специалистът Арман Бабикян, част от "Отровното трио" в началото на протестите през 2020 г., бивш народен представител.

Заголен е фундаментът на държавата, категоричен е той.

Според него с поведението си управляващите са дали знак, че не им трябва опозиция и могат да си управляват и без нея, а малките участници във властта са две патерици на основния управляващ тандем Пеевски – Борисов – "те са поставени там от двете базисни политически сили".

Тенденцията да се сравняват протестите е грешка. Това е пропагандата на властта, пропагандата на мафията, посочи Бабикян.

През 2020-а изгодата за Борисов беше "да бъде номиниран като родител на протеста президентът Радев", който да бъде отместен вляво, а днес "територията за Борисов намалява все повече", констатира пиар специалистът.

По думите му, Борисов трябва да се притеснява за партията си, защото "това е туловището на голямо политическо животно, от което минимум от две страни се усвоява", а безпомощността на Бойко Борисов "се вижда от всички в ГЕРБ". Сега половината остатък от ГЕРБ бива усвояват много опитно от хората на Пеевски, който "прибира парчета от тялото на ГЕРБ", допълни Бабикян.

"Ще бъдат консумирани части от този партия от различни политически сили, останалите ще се приберат вкъщи. Структурата на ГЕРБ беше могъща преди 2020 г."

Говорейки за "сегашното агрегатно състояние на Пеевски", Арман Бабикян обясни, че редовна грешка на всяка политическа партия, причислявана към "добрите" и "демократичните" сили, е да се бори с ДПС на Пеевски като с партия, а според него "това не е партия".

"Те се бият срещу мафия, не срещу партии. За да си върнат държавата, трябва да водят битка срещу мафия. Трябва да се съсредоточат около разкриването на пътя на парите им."

"Асен Василев вече има друг вид, но е много важно за какво ще го използва. Ако десницата, или квазидесницата имат желание да разширят периметъра си, това не е само възрастова характеристика. Някой трябва да каже – извинявайте, че ви излъгахме и загубихме половината си електорат заради тази лъжа. Ако тази моментна популярност не се използва за това, всичко ще отмине", коментира Бабикян в предаването "Политически НЕкоректно".

Почти всеки път, когато са се опитвали да организират контрапротест, се получава виц. Думите на Пеевски са етническия мир са виц. Няма етнически проблем в България, отбеляза още той.

"Пеевски рейдва политиката, както се рейдваха фирми. Той е наследник на традиция, произхождаща от Държавна сигурност, които въведоха разпределението на силите в страната – в ограбването на промишлеността, банките, а сега в партиите."

Може да има и разговори между президента и Пеевски, които не виждаме, допуска Бабикян.

"За Пеевски единственото, което подяжда ГЕРБ, единственият нужен на политическата сцена, е Румен Радев. За негов растеж е нужен брилянтен популярен представител на изтока и лявото, за да може той да окупира европейските теми, евроатлантическите теми и ако е възможно – центъра и дясното. Някога така играха Първанов и Борисов. (…) Втория път винаги е като комедия."