Цената на зомати и краставици със 17% нагоре по тържищата

Ръст на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,04 на сто до 2,338 пункта спрямо 2,314 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

При зеленчуците най-драстично е поскъпването при доматите – със 17,13 на сто до 2,94 лева за килограм, и краставиците - със 17,07 на сто до 3,80 лева за килограм. Значително по-скъпи са също зелето - със 7,66 на сто до 0,90 лева за килограм, зелените чушки - със 7,59 на сто до 2,24 лева за килограм, и червените чушки - с 6,1 на сто до 2,40 лева за килограм. Нагоре е и цената на морковите, които се търгуват по 1,14 лева за килограм или с 4,01 на сто повече спрямо миналата седмица.

По-евтин е зрелият лук кромид - с 2,78 на сто до 0,91 лева за килограм единствено. Минимален спад се наблюдава при цените на тиквичките – с 0,33 на сто надолу до 2,45 лева за килограм, и на картофите - с 0,21 на сто надолу до 0,97 лева за килограм.

При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита единствено при ябълките, които са с 2,07 на сто надолу до 2,08 лева за килограм. Най-много поскъпват бананите - с 3,09 на сто до 2,80 лева за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 1,99 на сто до 3,08 лева за килограм, на портокалите - с 0,93 на сто до 2,40 лева за килограм, а на лимоните - с 0,6 на сто до 3,35 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,54 на сто до 11,88 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" се вдига минимално с 0,01 на сто до 18,19 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) запазва цената си от миналата седмица и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е с 2,31 на сто надолу до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,03 лева за брой, което е с 3,01 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,32 на сто до 6,80 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 3,86 на сто се търгуват по 0,43 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,31 на сто надолу до 3,32 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 5,12 на сто до 1,52 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,22 на лева за литър или с 1,23 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,75 на сто до 1,86 лева за килограм. Цените на зрелия фасул и лещата също са по-високи, съответно с 3,35 на сто до 4,38 лева за килограм и с 1,06 на сто до 4,20 лева за килограм.



