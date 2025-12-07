Признание за Мария Габриел: Избраха я за председател на ЕНП Жени
Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана с огромно мнозинство за председател на организацията.
Това съобщиха от партията на Бойко Борисов.
"Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", допълниха хората на бившия премиер.
