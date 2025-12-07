  • Instagram
Признание за Мария Габриел: Избраха я за председател на ЕНП Жени

Признание за Мария Габриел: Избраха я за председател на ЕНП Жени

ФБ/ПП ГЕРБ
Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана с огромно мнозинство за председател на организацията.

Това съобщиха от партията на Бойко Борисов.

"Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", допълниха хората на бившия премиер.


