САЩ искат Европа да поеме конвенционалните отбранителни способности на НАТО

ФБ/НАТО
САЩ искат Европа да поеме контрола върху по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО, от разузнаване до ракети, до 2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това са заявили представители на Пентагона пред дипломати във Вашингтон тази седмица. Този краен срок някои европейски представители дефинират като нереалистичен.

Посланието на Вашингтон е било предадено по време на среща във федералната американска столица тази седмица между служители на Пентагона, отговарящи за политиката на НАТО и няколко европейски делегации.

Прехвърлянето на тази тежест от САЩ към европейските членове на НАТО би променило драстично начина, по който САЩ, основатели на алианса работят с най-важните си военни партньори, посочва Ройтерс.

По време на срещата представители на Пентагона са казали, че Вашингтон все още не е удовлетворен от напредъка, постигнат от Европа в укрепването на отбранителните си способности след разширяването на руската инвазия в Украйна през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

