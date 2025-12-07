Нова блокада на гръцките фермери: Кои гранични пунктове затвориха

"Тук сме, за да останем", заявяват гръцките фермери, които планират да засилят блокадите си.

Ключови пътища са затворени

Земеделските производители засилват действията си днес с нови блокади. Повече от 4000 трактора се подредиха по националните пътища, митническите пунктове и ключови точки в страната.

От вчера сутринта бяха поставени нови пътни барикади в Микротеб, Магнезия, и в Ангелокастро, Айтолоакарнания, на Йонийската магистрала, докато едновременно с това фермери продължиха да блокират националния път Атина - Ламия, припомня кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Освен това Йония Одос остава затворена и за двете посоки, като движението на превозни средства е разрешено само при спешни случаи. Както заявяват фермерите, те се стремят да избегнат неудобства за шофьорите, поради което трафикът се пренасочва по обходни маршрути.

Общи събрания

На всеки мобилизационен пункт се провеждат ежедневни общи събрания, на които фермерите обсъждат следващите стъпки, като се има предвид възможността за по-нататъшна ескалация и нови форми на протест. Решенията се вземат колективно с цел, както те подчертават, ясно да формулират своите искания и да подчертаят трудната ситуация, в която се намира селскостопанският свят.

Техните искания включват незабавното изплащане на всички висящи субсидии и компенсации, установяването на минимални гарантирани цени, които да отразяват действителните производствени разходи, намаляване на производствените разходи чрез необлагаем петрол на бензиностанциите, ограничение от 7 цента/киловатчас за електроенергията в селските райони и пълна реформа на регулацията ELGA, така че да се осигури 100% компенсация за производството и капитала от всякакъв риск.

Вниманието сега се насочва към срещата на всички протестиращи земеделци следващата седмица, където се очаква да бъде определена координацията на всички блокове.

И двете посоки в Малгара са затворени

В същото време, според последната информация, и двете ленти на Националната магистрала при Малгара са затворени, като лентата за Солун остава блокирана.

Земеделските производители излязоха на Националния път

От вчера сутринта конвои от трактори тръгнаха от много райони на Фтиотида, включително Западна Фтиотида, селските села Ламия, района на Молос и Термопилите, Амфиклия, Елатея и съседните села. Стотици машини обградиха кръстовището Бралос.

Малко след 13:00 часа вчера следобед фермерите успяха да "пробият" полицейската барикада и да се изкачат на Националната магистрала, затваряйки и двете ленти. Над 300 трактора са строени на пътното платно, а стотици селскостопански машини са в готовност по страничните пътища.

Те са в постоянна комуникация с фермери от Домокос, с перспективата да преместят допълнителни 100 трактора, за да подсилят блокадата и да блокират страничните пътища. Планирани са нови мобилизации и в други села в района.

"Дойдохме, за да останем", каза президентът на Земеделската асоциация на Ламия, Йоргос Палиурас, изразявайки атмосферата на решителност, която цари сред събралите се.

Въздействието върху шофьорите е значително, тъй като пътуването от приблизително 25 километра от Ламия до пункта за събиране на пътни такси Агия Триада отне над три часа поради трафика през тесни еднолентови странични пътища и множество задръствания, причинени от селскостопански превозни средства.

Кръстовището на Тива е затворено

В същото време, в Биотия кръстовището Тива остава затворено от вчера, докато за днес е планирано ново голямо събиране на фермери с трактори от Ливадия и Орхоменос до Кастро с цел нови блокади. Властите са в постоянна готовност, тъй като трафикът през целия ден създава сериозни проблеми.

Фермерите са блокирали и гранични пунктове

Фермерски блокади са поставени и на митническите пунктове Кипи, Екзохи, Промахона, Евзони, Ники, както и на кръстовището Калпаки, което води до митническия пункт Какавия.

Освен фермери, в блокадата на митницата "Селска зона" участват и животновъди, които декларират решимостта си да запазят пътя затворен за камиони с малък часови пояс на отваряне, докато автобусите и автомобилите преминават нормално.

Земеделски производители, животновъди и пчелари са блокирали и граничния пункт "Промахон".

Историческа блокада от фермери в Сиатиста

В Сиатиста блокадата е описана като най-голямата в историята. Очаква се днес в 12:00 ч. фермерите да вземат решение в Координационния комитет за по-нататъшна ескалация, с предложения, които включват затварянето на офисите на OПEKEПE в Козани и, ако е необходимо, преместване в Солун.

Труден достъп до летище Македония в Солун

В близост до летището на пътното платно са поставени вертикално разположени полицейски клетки за борба с безредиците, блокирайки движението на приблизително 150 трактора, които все още са концентрирани на мястото.

Президентът на земеделския кооператив "Терми" - Хараламбос Димархопулос, заяви пред гръцките медии: "Нашата блокада ще бъде засилена. Някои колеги от околните райони вече обсъждат засилването ѝ".















