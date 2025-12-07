Силни магнитни бури се задават днес и утре

Учени предупреждават за мощни слънчеви изригвания за днес и утре заради най-големия комплекс слънчеви петна тази година - 4294-4296-4298 , който преминава през централния меридиан на Слънцето, обърнат към Земята. Площта на комплекса надвишава 2000 милионни части от слънчевото полукълбо, което го прави един от най-големите за последните десетилетия.

Очакват се геомагнитни бури, които могат да повлияят както на технологиите, така и на човешкото здраве, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките в своя Telegram канал.

Моделите на учените показват почти 100% вероятност за слънчеви изригвания ежедневно през следващите три дни.

Въпреки това, през последните пет дни не е регистрирано нито едно изригване от клас M (среден) или X (висок). С приближаването на комплекса към тангенциалната зона ударите върху Земята ще бъдат с по-значителни последствия, предаде БГНЕС.

Геомагнитните бури, предизвикани от силни слънчеви изригвания, могат да доведат до разнообразни ефекти върху Земята:

Нарушения в сателитните комуникации, GPS сигналите и радиовръзките. Електропреносната мрежа може да изпита краткотрайни смущения, особено в райони с висока ширина.

Полетите на висока ширина, особено над Арктика, могат да бъдат отклонявани заради повишената радиация.

Хората с чувствителност към магнитни полета могат да изпитат главоболие, безсъние, умора или колебания в кръвното налягане.

Положителната страна е, че силни геомагнитни бури увеличават вероятността за ярки северни сияния, видими дори на по-ниски ширини от обичайното.

Специалистите съветват хората с хронични заболявания и чувствителност към магнитни полета да избягват прекомерно натоварване и стрес, да следят кръвното си налягане и да ограничат продължителното използване на електроника.

За наблюдение на северното сияние е препоръчително да се намирате на открити пространства, далеч от градските светлини.

