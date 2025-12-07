  • Instagram
Мощно земетресение с магнитуд 7 на границата между Аляска и Канада

Pikist
Мощно земетресение с магнитуд 7 разтърси отдалечен район до границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон в събота вечерта. Не е издадено предупреждение за цунами и няма данни за щети или пострадали, информира "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Американската геоложка служба съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на около 370 километра северозападно от Джуно в Аляска и на 250 километра западно от Уайтхорс в Юкон.

В малкият канадски град Уайтхорс сержант Калиста Маклауд от Кралската канадска конна полиция заяви, че отрядът й е получил две повиквания, свързани със земетресението.

„Определено се усети силно“, описва земетресението Маклауд, която уточнява, че няма данни за щети или пострадали.

Земетресението е било на около 91 километра северно от градчето Якутат в Аляска, чието население е 662 души, според американската геоложка служба.

Епицентърът на труса е бил на дълбочина около 10 километра.



