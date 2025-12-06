Мъск зове ЕС да бъде премахнат, а суверенитетът да се върне на отделните страни

  • Instagram
Стопкадър/YouTube
Американският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни.

ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х.

Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“.

По-рано официалният представител на Европейската комисия Тома Ренье заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.

През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията, Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия й годишен оборот.

Законът за цифровите услуги (DSA) влезе в сила в Европейския съюз през август 2023 г. В съответствие с този регламент цифровите платформи са длъжни да се борят с расизма, продажбата на наркотични вещества и контрафактни продукти, както и с разпространението на детска порнография и дезинформация. Платформите трябва да обясняват работата на своите алгоритми, да дават препоръки и да предлагат алтернативи.

Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи, включително X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС.

