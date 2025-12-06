Спипаха джигита, летял с 300 км/ч по Окловръстния на София

Столичната дирекция на полицията установи самоличността на младежа, който шофира по столичния Околовръстен път със скорост от 300-301 км/ч, а след това видеозапис от безразсъдното му каране бе разпространен в социалната мрежа от Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа край Плевен.

Водачът е 19-годишният Алекс Младенов от доспатското село Змеица. Младежът от скоро живее в София, а справка в Търговския регистър показва, че е собственик на фирма за електронна търговия. Младенов управлява онлайн магазин, чиято дейност е свързана с разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии.

От кадрите се вижда как лекият автомобил буквално лети, а един от младежите държи телефон, с който засича скоростта на колата.

""Ебати G-Force, какво става бе, брат!", чуват се и възклицанията на шофьора и пътниците, след което викове и смях. В същото време се появява и надпис "Аматьори".

Клипът приключва с думите: "300, 300, стига, стига, стига!".

От Столичната дирекция на полицията уточниха пред Нова телевизия, че младежът е бил призован, но е заявил, че в момента се намира извън пределите на страната и ще се прибере в България в средата на януари 2026 г.

Шофьорът има предишни нарушения, които от СДВР определят като леки. За тях са му издадени общо 6 фиша. Няма издадени актове. Санкцията му ще бъде 3000 лева и 12 месеца без шофьорска книжка.

19-годишният Алекс Младенов редовно публикува свои изпълнения зад волана на лекия си автомобил "Мерцедес" в социалните мрежи. Често е забелязван в столичните квартали "Хаджи Димитър" и "Левски", където прави дрифтове в гъсто населени райони, създавайки реална опасност за пешеходци и други шофьори.

Още записи с дрифтове на младежа бяха публикувани от администратора на групата във Фейсбук "Катастрофи в София Иван Владимиров.

