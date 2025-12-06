  • Instagram
Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Стопкадър/НОВА
Хиляди германски ученици излязоха по улиците на редица градове във Федералната република, за да протестират срещу приетия днес от долната камара на парламента - Бундестага, законопроект за въвеждане на нова доброволна военна служба, предаде ДПА, ЦИТИРАНА ОТ бта.

Много от младите демонстранти не отидоха на училище, за да се включат в протестите, след като организаторите призоваха за "училищна стачка срещу наборната военна служба".

Законопроектът трябва да бъде одобрен и от горната камара на парламента, за да може да влезе в сила през януари. Ако това се случи, младите мъже в Германия вече ще трябва да преминават през медицински прегледи на военни комисии и да бъдат вписвани в специален регистър.

Плановете засега предвиждат парламентът да взема решение за набирането на военнослужещи, в случай че планираната численост на армията не е покрита от доброволно записалите се хора.

Много млади хора взеха участие в днешните протести. По данни на полицията демонстрантите в Берлин са били около 3000. Сред протестиращите имаше малки деца и ученици от началните класове, които носеха собственоръчно направени плакати.

"Не искаме наборна военна служба и поради това сме тук", каза пред репортер на ДПА 16-годишен участник в демонстрацията.

"Някои хора имат съвсем други желания и мечтани професии. Ако те бъдат призовани за служба в армията, това ще провали живота им", добави той.

Според силите на реда по улиците на град Хамбург са излезли около 1700 демонстранти, докато организаторите казаха, че броят им е бил значително по-голям – близо 5000.

Протести имаше и в най-населената германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. По улиците на Дортмунд излязоха около 1000 души, а в Кьолн, Дюселдорф, Бохум и Есен демонстрантите бяха по няколкостотин.

Около 2000 души участваха в училищната стачка в Дрезден, Лайпциг и Кемниц в Източна Германия. Преобладаващо младите протестиращи в Дрезден скандираха "Горе образованието, долу оръжията".

На демонстрациите в Южна Германия се събраха няколко хиляди души. Протести имаше в Мюнхен, Щутгарт, Фрайбург и Хайделберг.

#Германия

