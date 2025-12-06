Посланикът на САЩ в НАТО: Вероятността от конфликт между Алианса и Русия е малка

Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър смята за много малка вероятността да има конфликт между НАТО и Русия.

„Вероятността това да се случи скоро или някога, според мен, е много малка“, каза Уитакър, говорейки на сесия на форум в катарската столица Доха. Изказването беше излъчено в YouTube. Той подчерта, че САЩ приемат сериозно ангажимента на НАТО за колективна отбрана.

Уитакър смята още, че продължаващите мирни преговори за Украйна с участието на Вашингтон, представляват най-добрия шанс за постигане на споразумение. „Това може да е най-добрият ни шанс. По-близо сме до мира от всякога“, каза Уитакър. Според него „в крайна сметка тази война трябва да приключи“.









