Посланикът на САЩ в НАТО: Вероятността от конфликт между Алианса и Русия е малка
Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър смята за много малка вероятността да има конфликт между НАТО и Русия.
„Вероятността това да се случи скоро или някога, според мен, е много малка“, каза Уитакър, говорейки на сесия на форум в катарската столица Доха. Изказването беше излъчено в YouTube. Той подчерта, че САЩ приемат сериозно ангажимента на НАТО за колективна отбрана.
Уитакър смята още, че продължаващите мирни преговори за Украйна с участието на Вашингтон, представляват най-добрия шанс за постигане на споразумение. „Това може да е най-добрият ни шанс. По-близо сме до мира от всякога“, каза Уитакър. Според него „в крайна сметка тази война трябва да приключи“.
Още по темата:
- » САЩ: Има риск от цивилизационно заличаване в Европа
- » Европа никога няма да се върне към руския газ
- » Европейците алармират за потенциално предателство от САЩ в мирните преговори за Украйна
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят