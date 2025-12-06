Шестима нови Почетни граждани на Бургас, сред тях - и Митко Рачков

На днешната Тържествена сесия шест изявени личности бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“, Връчени бяха и две специални отличия – „Ключът от кулата“ и „Медал за достойна служба“.

Новите почетни граждани на Бургас са актьорите Руси Чанев и Димитър Рачков, художникът и уважаван преподавател доц.Димо Колибаров, дългогодишният ректор на Бургаски държавен университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ доц. Николай Радев, един от ной-ярките съвременни писатели Алек Попов (посмъртно) и изтъкнатият звукорежисьор Проф. Иво Керемидчиев (посмъртно).

Със специалното отличие - „Ключът от кулата“ бе удостоен Теодор Стоев (посмъртно), който със собствени средства изгради изцяло обновения храм „Св. Троица“ в парк „Славейков“ .

„Медал за достойна служба“ бе връчен на Тържествената сесия на ОбС Бургас на Златка Атанасова, дългогодишен доброволец и обучител по първа помощ, помогнала на хиляди бургазлии. Посланик на корейската култура и активнаобществена фигура.

Отличията връчиха кметът Димитър Николов и председателя на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, в присъствието на областния управител Владимир Крумов.

Снимки: Община Бургас

„Бургас е на прага на едно от най-значимите си постижения – откриването на Детската болница „Св. Анастасия“, която е инвестиция в живот, здраве и бъдеще. Градът ни прави голям скок в образованието – университетите се развиват, откриват нови специалности, а броят на студентите расте с над 20%. Строим модерен студентски кампус в кв. „Хоризонт“, защото Бургас привлича млади хора и се нуждае от нови пространства за знание и развитие. Ние сме сред малкото градове с положителен механичен прираст и това ни задължава да продължим да строим ясли, детски градини, училища и инфраструктура. Работим за Южния обход, за свързаност чрез мост над езерото и за нови индустриални зони върху 600 декара терен за бизнеса. Успешно защитихме града от водна криза чрез ремонта на ВиК мрежата. Културата остава живият пулс на Бургас – кандидатстваме за Европейска столица на културата, а препълнените школи и новият Младежки културен център доказват голямата енергия на града. Бургас не се оплаква – Бургас работи и върви напред!“, заяви във вдъхновяващото си тържествено слово кметът Димитър Николов. И допълни :" И днес, на този Никулден, се обръщам с призив към всички вас: Нека градът ни бъде смел! Нека не гледаме страха – а да гледаме хоризонта. Няма вятър, който да ни върне назад, ние самите трябва да го насочим в платната на Бургас!Аз вярвам в този град. Вярвам в хората на Бургас. И всеки е важен. И шумните, и тихите. И старите, и новите бургазлии. Всички сме Бургас!".

Председателят на Общински съвет Бургас Михаил Хаджиянев поздрави всички общински съветници, официални гости и жители на града с трогателни думи за Бургас, неговият дух и визия за бъдещето.

"Има градове, които просто вървят с времето. Има и такива, които го променят, водят го напред и понякога го изпреварват. Бургас е един от тях. Макар и исторически млад, нашият град носи мъдрост и търпение. Може би защото още от своето начало е знаел как да приема различните, да отвръща на непознатото с човечност и толерантност.Бургас ще продължи да бъде убежище за красиви умове и таланти, тяхно пристанище и съюзник. Защото Бургас е град на бъдещето.

Гордейте се! Честит празник! Нека Свети Николай ни закриля! За мен е чест да бъда един от вас – бургазлии!", каза Хаджиянев.

Областният управител Владимир Крумов също отправи официално слово към общинските съветници и всички бургазлии.

"Всеки Никулден ми напомня защо Бургас е толкова специално място за живеене. Тук хората умеят да се обединяват, да помагат и да пазят града си така, както се пази дом. Радвам се, че всеки ден работя и живея сред тази енергия. Честит празник, Бургас! Нека Свети Николай Чудотворец ни закриля! Бъдете здрави!", заяви Крумов на Тържествената сесия.

Почетни граждани

АЛЕК ПОПОВ (посмъртно)

Личността на Алек Попов десетилетия се свързва с висок професионализъм, изключителни лични качества и безспорен талант на писател и драматург. Благодарение на неговото творчество, в което Бургас е основна движеща сила и вдъхновение, градът намира място на световната литературна сцена, като едно от местата, в които се развиват действията от романите и разказите му. Алек Попов е един от най-ярките съвременни български писатели, автор, чиито книги и сатиричен талант достигат до читатели по целия свят. Роден е в семейство на учени и преводачи, завършва Националната гимназия за древни езици и култура и българска филология в Софийския университет, а по-късно специализира в САЩ.

Още с първия си сборник „Другата смърт“ Алек Попов привлича вниманието на литературната критиката с яркия си талант, със смелите си теми и неподражаем стил. През годините създава разкази и есета, преведени на множество езици и включени в престижни европейски антологии. Сред най-известните му книги са „Мръсни сънища“, „Телесни плевели“, „Курс за напреднали“ и „Митология на Прехода“. Световна популярност му носи романът „Мисия Лондон“, преведен на 16 езика и превърнат в най-гледания български филм на последните десетилетия.

Следват „Черната кутия“, „Сестри Палавееви“, „Мисия Туран“ и множество разкази, които утвърждават името му като майстор на съвременната сатира и като един от най-превежданите български автори.

Макар да не е родом от Бургас, неговото творчество, филми, представления и срещи с читатели са част от културната среда на града, където той е посрещан с огромно уважение и възхищение.

Алек Попов напуска този свят на 22 март 2024 г., оставяйки след себе си ярко литературно наследство и авторски почерк, който бележи съвременната българска култура

На днешния ден удостояваме Алек Попов (посмъртно) със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ предвид доказаните му художествени постижения в литературата и драматургията, неразривно свързани с Бургас, градът, от чиято атмосфера черпи вдъхновение и който намира място в творчеството му

Проф. ИВО КЕРЕМИДЧИЕВ (посмъртно)

На редовната октомврийска сесия бургаските общински съветници единодушно подкрепиха удостояването на проф. Иво Керемидчиев със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“. Проф. Керемидчиев е име, което Бургас произнася с особена почит. Роден е в Бургас през 1954 година. Завършва бургаското музикално училище, преди да поеме пътя към професионалната музика и звукорежисурата. Следва цигулка и звукорежисура в Музикалната академия, след което специализира в Германия. Целият си професионален път проф. Керемидчиев посвещава на развитието на звуковото изкуство в България.

Като преподавател, учен и звукорежисьор в Националната музикална академия проф. Керемидчиев създава школа, по която днес работят специалисти от БНТ, БНР и медии в цялата страна. Но най-силната му връзка с Бургас е мисията, която сам си поставя – да върне професията „звукорежисьор“ в родния си град. Благодарение на неговите усилия в Бургаското музикално училище се открива специалност „Звукорежисура“, оборудвано е професионално студио, а той лично идва да преподава, вдъхновявайки десетки млади таланти.

През 2016 г. проф. Иво Керемидчиев е носител на наградата „Кристална лира“ за креативност и иновации, има издадени над 200 компактдиска. След кончината си получава най-високото отличие на Съюза на музикалните дейци, „Кристално огърлие“.

Днес, с удостояването му със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“, градът отдава чест на човек, който пренесе Бургас в своята професия и върна професията си в своя Бургас.

РУСИ ЧАНЕВ

Руси Чанев – актьорът, чието име е част от златната история на българския театър и кино. Носител на множество награди и признания, той е творец, който оставя траен отпечатък със своя професионализъм, дълбочина и художествен размах. Днес Бургас има честта да го удостои със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

Руси Чанев е роден в Бургас през 1945 г. Именно оттук започва пътят му към голямото изкуство. Завършва актьорско майсторство в класа на проф. Боян Дановски и изгражда впечатляваща кариера в едни от най-значимите театри в страната – Пловдивския драматичен театър, Младежкия театър, Театър „София“, Народния театър „Иван Вазов“. През 1990 г. е сред създателите на Малък градски театър „Зад канала“.

В продължение на десетилетия Руси Чанев изпълва сцената и екрана с необикновената сила на своя талант. Изиграл е над сто роли – в театъра, киното и телевизията. Той е актьор, който се преобразява докрай, независимо дали играе свещеник, бунтовник, поет или хумористичен персонаж. Неговото присъствие е магнетично, вътрешно напрегнато и емоционално истинско.

Киното помни великолепните му превъплъщения в „Най-дългата нощ“, „Понеделник сутрин“, „Осъдени души“, „Авантаж“, „Илюзия“, „Мера според мера“, „Време разделно“, „Константин Философ“ и много други. Особено значимо е сътрудничеството му с режисьора Георги Дюлгеров, с когото като съсценарист създава класики като „Мера според мера“ и „Авантаж“.

Руси Чанев е отличаван многократно – „Заслужил артист“, носител на Орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен, награди за мъжка роля от филмовите фестивали във Варна, награди на СБФД и САБ, „Аскеер“ за поддържаща роля, , а през 2024 г. и „Аскеер“ за цялостно творчество.

Важна част от неговото артистична дейност е посветена на съхраняването на българската културна памет. През 2024 г. Руси Чанев издава адаптирана за деца версия на „Под игото“, като сам записва аудиокнигата – един проект, чрез който предава на новите поколения духа на българската литература.

Името на Руси Чанев е символ на талант, харизма и творческа отдаденост. Той е пазител на българската културна идентичност, а за Бургас е чест, че неговият път започва именно тук.

Днес, отчитайки огромния му принос към културния живот на България и Бургас, той е удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

ДИМИТЪР РАЧКОВ

Със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ днес удостояваме Димитър Рачков – предвид доказания професионализъм в актьорската професия и неизменното популяризиране на Бургас от телевизионния екран на най-гледаните предавания в българския ефир.

Димитър Рачков е роден на 18 септември 1972 г. в Бургас и е един от най-обичаните български актьори и телевизионни водещи. Завършва в Строителния техникум в Бургас със специалност геодезия, а по-късно и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

Началото на актьорската кариера на Димитър Рачков преминава през театралните сцени в Сливен, Варна, Малък градски театър „Зад канала“ и Народния театър „Иван Вазов“. Участва в редица филмови и телевизионни продукции.

Широка популярност получава чрез телевизионните програми „Клуб НЛО“, „Господари на ефира“, „Като две капки вода“, „Пълна лудница“, „Забраненото шоу на Рачков“, „С Рачков всичко е възможно“ и „Пееш или лъжеш“. През годините е и глас зад кадър в документални филми и озвучава анимационни герои.

Носител е на наградата за мъжка роля от Театралните празници „Благоевград 99“ и на „Аскеер“ за изгряваща звезда.

С талантa, популярността и откритата си обич към Бургас, Димитър Рачков е един от най-разпознаваемите посланици на града. Постоянно споделя принадлежността си към родния Бургас и го популяризира пред милионна телевизионна аудитория.

В знак на признателност за приноса му към културния живот на България и на родния му град. Община Бургас присъжда званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Димитър Минков Рачков.

Доц. ДИМО КОЛИБАРОВ

С творчеството си и дългогодишната си активна преподавателска работа доц. Димо Колибаров утвърждава Бургас като важен център на графичното изкуство и художественото образование.

Димо Колибаров е роден на 27 февруари 1965 г. в Поморие. Завършва Пловдивската художествена гимназия и Националната художествена академия, специалност „Графика“. От 1991 г. е член на Съюза на българските художници. Работи в областта на графиката, екслибриса и рисунката.

Още от 1987 г. участва в национални и международни изложби и конкурси, сред които „Приятели на морето“ – Бургас, „Есенен салон“ – София, както и престижни форуми по графика и екслибрис по целия свят. Негови произведения са част от частни и галерийни колекции в България и чужбина. Отличен е с множество международни награди, сред които Grand Prix от триеналето „Mini Print“ в Токио и първи награди в Милано, Истанбул, Пекин и др.

Преподавателската му дейност започва в Бургас – в ОУ „Георги Бенковски“ и в Школата по мозайка на Райна Рачева. През годините развива силна връзка със средното художествено образование в града, особено със СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Доц. Колибаров е преподавател в катедра „Графика“ в НХА и във филиала на Академията в Бургас, като има изключителен принос за неговото изграждане и утвърждаване. Бил е зам.-директор и директор на филиала. По негова инициатива започват регулярните студентски изложби в града.

Името му е тясно свързано с Графичната база в Бургас – от внедряването на студентските практики до участието му в проекта за нейното обновяване.

През 2024 г. е избран за Художник на годината на Бургас.

С пълно единодушие по време на сесията на общински съвет доц.Димо Колибаров е удостоен със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“, а днес с признателност връчваме почетния знак.

Доц. НИКОЛАЙ РАЛЕВ

Доц. Николай Ралев е роден 1941 г. в Бургас. Завършва ВМЕИ – София със специалност „Радиотехника“, след което работи по изграждането на Радиорелейната и телевизионна станция „Слънчев бряг“ – втората по големина в страната, осигуряваща качествено телевизионно и УКВ покритие за бургаския регион. Като неин началник внедрява редица рационализации за надеждната ѝ работа.

През 1971 г. започва дългогодишната му академична кариера във Висшия химикотехнологичен институт – Бургас, където работи 36 години като преподавател по информатика. Придобива научната степен „доктор“ и званието „доцент“ и е избиран три пъти за ректор и веднъж за заместник-ректор.

Неговият най-значим обществен принос е свързан със създаването на държавния университет на Бургас. Доц. Ралев разработва и реализира проекта за преобразуване на ВХТИ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, постигнато с решение на Народното събрание през 1995 г. Под негово ръководство в университетската структура се вливат трите държавни колежа и Педагогическият факултет в града. Следват изграждането на модерна университетска структура.

Днес университетът е разширен с още три факултета – по обществено здраве, медицина и фармация, а предстои откриване и на Факултет по дентална медицина. От 2024 г. висшето училище е признато за Научен университет, а през 2025 г. официално носи името Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – единственият държавен университет в Югоизточна България.

Без визията, труда и настойчивостта на доц. Николай Ралев създаването на държавен университет в Бургас нямаше да бъде възможно.

С професионализма, обществената си ангажираност и десетилетната си отдаденост на образованието той утвърждава Бургас като важен академичен и научен център.

ТЕОДОР СТОЕВ – „КЛЮЧЪТ ОТ КУЛАТА“

В днешния ден Кметът Димитър Николов връчва „Ключът от кулата“ посмъртно на Теодор Стоев – човекът, който изцяло със собствени средства изгражда наново храм „Света Троица“ в едноименния парк на ж. к. „Славейков“. Той е един от малкото българи, които даряват храм на православните християни и на съгражданите си.

За Теодор Стоев близките и хората, които са го познавали, споделят, че е бил рядък човек – смирен, но силен; тих, но значим. „Той помагаше на хората без да го показва, движен единствено от вяра и доброта. Построи църква без да търси признание – защото за него истинското добро се прави пред Бога, а не пред света.“

Храмът, който изгражда Теодор Стоев е наистина впечатляващ - иконостасите на църквата са специална изработка от мрамор. Храмът е изографисан в цялостен вид със стенописи, които са с оригинално златно покритие. Разработката на иконописите е на български иконографи, съвместно с отец Василий Симеонов, като е наблегнато на български светци и важни събития от българската църковна история. Някои от стенописите са уникални, изпълнени за първи път. По храма все още текат довършителни работи, но се очаква да посрещне вярващите в най-скоро време. Външната облицовка на храма е от камък, а куполите са златно-титаниеви.

Теодор Стоев беше един от големите работодатели в Бургас. Компанията му за производство на алуминиеви и PVC профили и системи ALTEST Ltd. е основана през 1992 г.. В момента във фирмата са заети над 600 специалисти, а производствените мощности са над 100 000 кв.м.

Теодор Стоев си отиде преди месец, завещавайки на Бургас един от най-красивите храмове за всички православни християни.

ЗЛАТКА АТАНАСОВА - „Медал за достойна служба“

По предложение на почетния консул на Република Южна Корея и с решение на Кмета Димитър Николов днес връчваме медал „За достойна служба“ на Златка Атанасова – жената, която олицетворява хуманизъм, доброволчество и милосърдие в едно. Златка Атанасова е обучила десетки хиляди бургазлии на първа долекарска помощ.

Златка Атанасова е от онзи тип специални хора, с които се олицетворяват думите хуманизъм и милосърдие – хора, които с всичките си действия насърчават и развиват доброволчеството. През целия си живот тя се е отдала на това да помага на хората – първо като медицинска сестра, а по-късно и като част от неправителствения сектор.

Златка Атанасова е и един от най-отдадените бургазлии на каузата за популяризиране на корейската култура. По повод своя 70-годишен юбилей Златка Атанасова заслужава да бъде удостоена с медал „За достойна служба“ за своя над 40-годишен принос като хуманист, доброволец и посланик на добра воля на корейската култура в Бургас. Тя е от онези бургазлии, които оставят трайна следа след себе си, защото всичко, което е направила, го е правила със сърце и в името на общността.



