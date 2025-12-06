  • Instagram
Скъсана е дигата на река Изворска, четиричленно семейство е евакуирано от къща

Община Бургас
Скъсана е дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, Бургаско.

Четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи. Пътят за Извор засега е отворен. Пътят през Извор за Габър-Зидарово-Вършило - също.

Малко по-рано днес беше задействана системата BG-Alert за предстоящи интензивни валежи през нощта за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър заради преливане на реките Факийска и Хур дере.

Снимка: Община Бургас

