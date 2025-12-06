  • Instagram
На "Кулата – Промахон" не пропускаха коли към България

БТА
Продължава блокадата на българо-гръцката граница на пункта "Промахон - Кулата". Освен за тежкотоварните камиони, които са спрени и в двете посоки, от час протестиращите гръцки фермери не пропускат и леките автомобили, които искат да влязат в България.

Засега леки коли към Гърция все още се пропускат.

По информация на българските гранични власти към протеста на фермерите са се присъединили и камиони, които са пристигнали на Промахон.

От щаба на стачкуващите не са заявили кога ще бъде вдигната блокадата.

Автомобилният трафик на Кулата не е голям, но заради спряното движение се образуваха опашки.

На другия граничен пункт "Илинден - Ексохи" движението и в двете посоки е нормално и без ограничения.

Недоволните шофьори на камиони обмислят в понеделник, 8 декември, да организират контраблокада на наша територия

