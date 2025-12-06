Задействаха BG-Alert в Бургаско заради интензивните валежи и опасност от преливане на реки

Задействаха системата BG-Alert за предстоящи интензивни валежи през нощта за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хур дере. Пътят за тези села е затворен.

"Очакват се нови интензивни валежи в района на Община Царево в нощта на 6-ти срещу 7-ми декември! Призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Кмет на Община Царево", пише в съобщението на BG-Alert.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.

Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево. 85 литра на кв.м. е падналия дъжд до момента там. На място са екипи на Община Бургас и „Гранична полиция“.

Община Бургас

И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи







Кметът на Община Царево задейства системата BG-ALERT с предупреждение за очаквани нови интензивни валежи през нощта.

Днес интензивните валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения.

Край къмпинг "Арапя" са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим.

Към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.

Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец заради вода, идваща от главния път.

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

През нощта отново са възможни силни валежи.

"Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони. Дежурните екипи са на разположение. Обхождат се язовири и проблемни точки", заявяват от общината.

Поражения днес има край Арапя. Според Община Царево са наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи. Пътят за с. Лозенец е проходим.

Местните власти успокояват, че дъждът намалява, а реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

Дежурни екипи са на терен. Обхождат се язовири и проблемни точки.