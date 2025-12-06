Проф. Баева: Идеята на ЕС за мир чрез сила се обръща, сега това прави Путин

Идеята на ЕС за мир чрез сила се обръща и сега това прави Путин.

Това каза пред БНР проф. Искра Баева, историк, като коментира:

"ЕС, който е създаден като проект за мира, участваше в преминаването на отношенията от мирно противопоставяне във военно противопоставяне, без да разполага със своя армия. Как можеш да лансираш идеята за мир чрез сила, при положение че не разполагаш със сила. Това за мен е много странно".

Според проф. Баева войната, която Русия води в Украйна, "се води по необикновен начин, като Западна Европа стои зад Киев с пари и оръжия и всичко това обърква картината, защото би трябвало да изглежда, че в този случай Русия е обречена":

"В тази картина обаче участва и останалият свят, който, без да участва пряко във войната, играе роля в съотношението на силите. Още от 1999 г. с войната в Югославия, 2003 г. с войната в Ирак започна пренареждане на силите в света и изграждане на нов световен ред чрез сила, това е най-лошото. Не чрез икономика, не чрез конкуренция, не чрез търговия, а чрез сила".



САЩ вече участват в тази война само чрез продажба на оръжие, изтъкна тя и добави

"Това е "Да правим пари, а не война", дори войната я оставяме сама да си се води. От кого да се води?".

По думите на проф. Искра Баева подходът на Доналд Тръмп към държавата е като към бизнес:

"И то си личи по всичко. ЕС се опитва да въведе някои общи идеалистични принципи, но на един прагматик като Тръмп това му се вижда доста неадекватно. ... Големият проблем е на европейските политици, които продължават да бъдат прекалено зависими от САЩ".

Европа не е наясно със себе си, смята историкът и посочи:

"Това, което наблюдавам, е, че доста европейски държави започват да мислят за себе си, а не за общността".

Тя припомни, че мирът в Европа е изграден върху икономическа логика:

"Той е изграден на базата на преодоляване на противоречията между Германия и Франция със споразумението за въглища и стомана, после - с общия пазар, всичко върви в икономическа посока. Обединението на Западна Европа върви по икономическа логика. След това, общоевропейският процес, който завършва със Споразумението от Хелзинки и продължава като Хелзинкски процес, се гради върху политическите, икономическите отношения и свободата на движение, на идеи и т.н. Но най-важното са икономическите отношения. Тогава започват тези връзки между СССР и Източния блок със Западна Германия, които гарантират мира от гледна точка на тогавашна Европа. Икономиката се развива в мирно време и това е идеята да се запази мирът".